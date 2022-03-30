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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. الحكم في دعوى ابنة رشوان توفيق ببطلان عقد بيع فيلا 6 أكتوبر

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة 5 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، بعد قليل ، الحكم في الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.

كانت آية رشوان توفيق أقامت دعويين أخريين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها دفع مبلع 893 ألف جنيه، أما الثانية حيث تطالب ببطلان عقد قسمة “شاليهات” مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وتم رفضها.

رشوان توفيق محافظة جنوب سيناء آية رشوان توفيق فيلا 6 أكتوبر هبة رشوان توفيق

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