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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

18 مشروعًا

«تعليم شمال سيناء» تكرم الفائزين في مسابقة «الايسف للعلوم» على مستوى الجمهورية

تكريم الفائزين في
تكريم الفائزين في مسابقة الايسف للعلوم

نظّمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء حفل تكريم للفائزين في مسابقة الايسف للعلوم على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم  بالمحافظة.

18 مشروعًا

وقال محمد عبد البديع منسق الايسف بالمحافظة،  إن مسابقة الايسف أقيمت داخل المحافظة باشتراك 18 مشروعا فى مجالات مختلفة تم تصعيد (٣) مشاريع كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية .

حيث تم تأهيلهم بعد ذلك  للمرحلة الثانية ( أون لاين ) وتم تصعيد للمرحلة الثالثة (وجهاً لوجه) وهم كل من : -

_  ربى شادي حجاب بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات 
_ مصطفى أشرف حامد _ محمد ابو بكر العيسوي 

وأضاف  محمد العيسوي مدير إدارة التطوير التكنولوجي بأنه تم حصول المحافظة على درع ايسف ٢٠٢٢م. حيث تم تكريم الطالبة ربى شادي حجاب بشهادة تقدير نظراً لجهودها المبذولة في اظهار مشاريع المحافظة بالمنظر اللائق المشرف .

وقدم وكيل الوزارة  الشكر لمحمد العيسوي مدير إدارة التطوير التكنولوجي ، ومحمد عبد البديع منسق الايسف ، والعاملين بإدارة التطوير التكنولوجي بديوان عام المديرية وبالإدارات التعليمية الستة، كما تم تقديم الشكر لهويدا على خليل المشرف المساعد لمنسق الايسف إدارة التطوير التكنولوجي بديوان عام المديرية على الجهد المبذول للأفكار الخلاقة الجديدة ،وذلك لجهودهم المبذولة في ظهور المشاريع التي شارك فيها الطلاب في مسابقة الايسف .

وحرص  أحد أولياء الأمور على تقديم الشكر والتقدير لوكيل الوزارة لحرصهم  الدائم على ظهور التعليم بالمحافظة فى أحسن صورة ممكنة وكذلك لدعمه الكامل لأبنائنا الطلاب متمنياً له المزيد من التألق والازدهار.

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شمال سيناء تعليم حفل الفائزين مسابقة الايسف

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