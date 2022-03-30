عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ مبادرة "وطن بلا إعاقة" لدعم تلاميذ شمال سيناء

الكشف علي تلاميذ
الكشف علي تلاميذ المرحلة الابتدائية بسيناء

 

ينفذ حزب حماة الوطن بشمال سيناء  مبادرة  : " وطن بلا اعاقة " لخدمة ودعم تلاميذ شمال سيناء انطلاقا من اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة لهم .
حيث بدأ العمل في  تنفيذ أولى فاعليات المبادرة  بالكشف المبكر عن حدة الإبصار لاكتشاف مشاكل الإبصار لديهم مبكرا .
فى اطار بروتوكول بين محافظة شمال سيناء وحزب حماة الوطن والذى وقعه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مع المهندس هيثم رحمى أمين الحزب.

وقد  تم اجراء الكشف الطبى   على تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى بمدارس : الشهيد أحمد شحاتة الرسمية المتميزة للغات ، الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية المتميزة للغات ، ومدرسة 25 يناير الرسمية المتميزة بالعريش ، تحت إشراف مديرية الصحة.

كما تم عقد محاضرات للمدرسين والزائرات الصحيات بتلك المدارس عن كيفية التعرف على أمراض العيون وكيفية اكتشافها مبكرا لاتخاذ اللازم .. حيث يقضى البروتوكول اجراء  الكشف المبدئي على حدة إبصار طلاب المرحلة الابتدائية بالمحافظة لاكتشاف مشاكل الإبصار لديهم مبكرا .

المدارس الحكومية

ويتم استهداف طلاب الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية والبدء بالمدارس الحكومية والتجريبية بالعريش كمرحلة أولى .. على أن تشمل المرحلة جميع مدارس العريش العاصمة ، وأن تشمل المرحلة الثالثة باقى مدارس المحافظة فى مختلف المراكز والمدن .
وأشار المهندس هيثم رحمى أمين عام الحزب بشمال سيناء،  الى أن المبادرة تعد الأولى بمحافظة شمال سيناء على مستوى الجمهورية كنواة لتعميمها على باقى المحافظات ، خاصة وأنها تستهدف الكشف المبدئى على حدة إبصار طلاب المرحلة الابتدائية بالمحافظة لاكتشاف مشاكل الإبصار لديهم مبكرا .

وقال أن الحزب سيتكفل بإجراء أية عمليات ضرورية للتلاميذ علاوة على تحمل نسبة 50 % من تكلفة النظارات للتلاميذ .

txt

إدارة الأعمال والتنمية المستدامة.. ندوة في شمال سيناء

شمال سيناء مبادرة وطن اعاقة تلاميذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

للمرة الرابعة في تاريخه.. منتخب غانا يتأهل لكأس العالم بالتعادل مع نيجيريا

ترشيحاتنا

هذا العنف غير مقبول.. أمريكا تدين حادث إطلاق نار شرق تل أبيب

بعد ضبط 20 طن دقيق.. محافظ قنا: لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية

خطر.. كويكب ضخم في طريقه لـ الأرض الجمعة

شاهد .. اعتداء جماهير السنغال على محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

سامي إمام يشرح طريقة تسجيل الشقق السكنية على التطبيق الإلكتروني للشهر العقاري|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ