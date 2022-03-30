تنفيذ مبادرة "وطن بلا إعاقة" لدعم تلاميذ شمال سيناء

ينفذ حزب حماة الوطن بشمال سيناء مبادرة : " وطن بلا اعاقة " لخدمة ودعم تلاميذ شمال سيناء انطلاقا من اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة لهم .

حيث بدأ العمل في تنفيذ أولى فاعليات المبادرة بالكشف المبكر عن حدة الإبصار لاكتشاف مشاكل الإبصار لديهم مبكرا .

فى اطار بروتوكول بين محافظة شمال سيناء وحزب حماة الوطن والذى وقعه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مع المهندس هيثم رحمى أمين الحزب.

وقد تم اجراء الكشف الطبى على تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى بمدارس : الشهيد أحمد شحاتة الرسمية المتميزة للغات ، الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية المتميزة للغات ، ومدرسة 25 يناير الرسمية المتميزة بالعريش ، تحت إشراف مديرية الصحة.

كما تم عقد محاضرات للمدرسين والزائرات الصحيات بتلك المدارس عن كيفية التعرف على أمراض العيون وكيفية اكتشافها مبكرا لاتخاذ اللازم .. حيث يقضى البروتوكول اجراء الكشف المبدئي على حدة إبصار طلاب المرحلة الابتدائية بالمحافظة لاكتشاف مشاكل الإبصار لديهم مبكرا .

المدارس الحكومية

ويتم استهداف طلاب الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية والبدء بالمدارس الحكومية والتجريبية بالعريش كمرحلة أولى .. على أن تشمل المرحلة جميع مدارس العريش العاصمة ، وأن تشمل المرحلة الثالثة باقى مدارس المحافظة فى مختلف المراكز والمدن .

وأشار المهندس هيثم رحمى أمين عام الحزب بشمال سيناء، الى أن المبادرة تعد الأولى بمحافظة شمال سيناء على مستوى الجمهورية كنواة لتعميمها على باقى المحافظات ، خاصة وأنها تستهدف الكشف المبدئى على حدة إبصار طلاب المرحلة الابتدائية بالمحافظة لاكتشاف مشاكل الإبصار لديهم مبكرا .

وقال أن الحزب سيتكفل بإجراء أية عمليات ضرورية للتلاميذ علاوة على تحمل نسبة 50 % من تكلفة النظارات للتلاميذ .