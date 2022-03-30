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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية جديدة لـ «مرسيدس GLC» موديل 2023

مرسيدس GLC
مرسيدس GLC

تستعد  مرسيدس بنز  لإطلاق طرازها GLC من فئة الـ C class في جيلها الجديد مع موديل 2023، وهي الآن تخضع للتطوير ولإعادة تصميم الشكل الخارجي.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، تم التقاط صور تجسسية جديدة لـنموذج أولي من "مرسيدس  GLC" موديل 2023 وهي تجري اختبارات على الطرق الجليدية وبقليل من الغطاء المموه، وهي السيارة التي تنتمي لنوعية الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة، وسبق لمرسيدس أن كشفت بعض المعلومات القليلة حول جيل X254 الجديد الذي من المقرر إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

من الوهلة الأولى تبدو  مرسيدس  GLC موديل 2023 وهي أكبر في الحجم والأبعاد من الموديل الحالي ورفارف خلفية أعرض تتميز العجلات المكونة من خمسة أضلاع أو شعب، في هذا النموذج الأولي بتصميم يأخذ الشكل الهرمي المثير للاهتمام ، وتبدو المصابيح الأمامية أكثر نحافة ودقة والمصابيح الخلفية بنفس البصمة الضوئية لسيارة السيدان من الفئة C. 

مرسيدس GLC

لم تصدر مرسيدس صورًا تشويقية للمقصورة الداخلية حتى الآن، لكنها أعلنت أن السيارة من الجيل الجديد ستحتوي على عجلة قيادة جديدة، وبرنامج MBUX للمعلومات والترفيه، مع شاشات كبيرة بما في ذلك لوحة عدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة وشاشة معلومات ترفيهية مركزية مقاس 11.9 بوصة.

من المتوقع أن يكون مستوى التجهيز الأساسي في مرسيدس GLC باسم GLC300، حيث سيشترك مع السيارة السيدان C300 في مجموعة نقل الحركة الهايبرد، المكون من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بشاحن وبطارية تعمل بجهد 48 فولت، لتكون مرخجات الطاقة في المجمل 255 حصانًا و295 رطلاً من عزم الدوران. 

من المرجح أن يكون نظام الدفع الكلي 4Matic اختياريًا متاح للعملاء حسب الطلب، مع نظام الدفع الخلفي قياسيا، حيث تشارك GLC الجديدة المنصة الهندسية مرة أخرى مع سيارات الفئة C. 

بعد إطلاق مرسيدس GLC سيتبعها الكشف رسميا عن الإصدارات الأكثر قوة ورياضية المقدمة من مرسيدس  AMG وقد تستخدم نفس المحركات الهجينة ذات الأربع أسطوانات لطرازي C43 وC63 AMG، مع توقع أن ينتج الأخير أكثر من 500 حصان.

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