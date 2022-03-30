لماذا تظهر كتل غريبة تحت الإبط؟.. إليكم الأسباب وأبرز طرق العلاج في المنزل

تعتبر أورام الإبط شائعة جدًا وتحدث عادةً بسبب تورم العقدة الليمفاوية أو الغدة تحت الإبط، ومع ذلك ، هناك العديد من الأسباب الأخرى لكتل ​​الإبط ، وبعضها قد يتطلب العلاج.

كشف موقع هيلثي عن العديد من العلاجات للكتل التي تظهر تحت الإبط ، اعتمادًا على سبب حدوثها حيث يمكن للطبيب تشخيص السبب الكامن وراء كتلة الإبط ووصف العلاج المناسب.



الأسباب



يمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب المحتملة لكتل ​​الإبط. معظم الكتل تحت الإبط غير ضارة وهي نتيجة مباشرة لنمو غير طبيعي للأنسجة.

ومع ذلك ، قد تشير كتل الإبط إلى مشكلة صحية أساسية أكثر خطورة. إذا كانت هذه هي الحالة ، فمن المرجح أن تتطلب التدخل الطبي.

معظم الكتل تحت الإبط غير ضارة ، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تشير إلى حالة أكثر خطورة.

تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لكتل ​​الإبط ما يلي:

نمو الأنسجة الليفية غير السرطانية (ورم غدي ليفي)

الخراجات أو الأكياس المملوءة بالسوائل

ردود الفعل التحسسية لمزيل العرق أو مضاد التعرق أو الصابون

الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية

الالتهابات التي تصب في الكتلة الموجودة في الإبط

الزوائد الدهنية (الأورام الشحمية)

ردود الفعل السلبية على التطعيمات

الالتهابات الفطرية

الذئبة

سرطان الثدي

سرطان الغدد الليمفاوية

سرطان الدم

أعراض

أكثر أعراض كتلة الإبط وضوحًا هي الكتلة نفسها. يمكن أن تتراوح الكتل في الحجم من صغيرة جدًا إلى كبيرة جدًا.

قد يختلف نسيج كتلة الإبط وفقًا لما يسببه. على سبيل المثال ، قد يشعر الكيس أو العدوى أو النمو الدهني بنعومة الملمس. ومع ذلك ، قد تشعر الأورام الغدية الليفية والأورام السرطانية بأنها صلبة وغير متحركة.

قد يعاني بعض الأشخاص من ألم مع وجود تورم في الإبط. غالبًا ما ترتبط الكتل المؤلمة بالعدوى وردود الفعل التحسسية التي تسبب كتلًا أكثر ليونة. قد تسبب عدوى العقد الليمفاوية أيضًا كتلًا مؤلمة في الإبط.

يمكن أن تسبب العدوى ظهور الأعراض التالية مع كتلة الإبط:

انتفاخ في جميع أنحاء الغدد الليمفاوية في الجسم

حمة

تعرق ليلي

قد تكون الكتل التي يتغير حجمها تدريجيًا أو التي لا تزول أعراضًا لحالات أكثر خطورة مثل:

ما الذي يمكن أن يسبب ألم الثدي والإبط؟

أدناه ، سوف نستكشف الأسباب المختلفة لألم الثدي والإبط. لكل سبب ، سنلفت الانتباه أيضًا إلى أي أعراض إضافية يجب أن تكون على دراية بها وخيارات العلاج الممكنة.



التغيرات الهرمونية

يمكن أن تسبب التغييرات في هرمونات الشخص ألم الثدي الذي ينتشر إلى الإبط. تتضمن بعض الأمثلة على وقت حدوث ذلك ما يلي:

قبل دورتك الشهرية

أثناء انقطاع الطمث

خلال المراحل المبكرة من الحمل

عند استخدام الأدوية القائمة على الهرمونات مثل موانع الحمل الفموية (تحديد النسل) أو العلاج بالهرمونات البديلة (HRT)

عادةً ما يكون ألم الثدي والإبط بسبب التغيرات الهرمونية خفيفًا ومؤلِمًا ويؤثر على جانبي الجسم. قد يشعر الثدي أيضًا بألم وانتفاخ.

علاج الكتل تحت الإبط

هناك طرق للمساعدة في تخفيف هذا النوع من الألم ، مثل:

ارتداء حمالة صدر مريحة وداعمة

تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل أسيتامينوفين (تايلينول) أو إيبوبروفين (أدفيل ، موترين)

وضع ضغط دافئ على المنطقة المصابة

تقليل استهلاكك للكافيين

تناول فيتامين هـ أو مكملات زيت زهرة الربيع المسائية

حمالة صدر غير مناسبة

يمكن أن تكون حمالة الصدر غير المناسبة مزعجة أو مزعجة. ومع ذلك ، فإن ارتداء حمالة صدر غير مناسبة يمكن أن يسبب أيضًا ألمًا في الثدي والإبط.

يوجد أن حوالي 80 في المائة من النساء يرتدين حمالة صدر غير مناسبة الحجم. وفقًا لهذا البحث ، يرتدي حوالي 70 بالمائة حمالات صدر صغيرة جدًا ، و 10 بالمائة يرتدون حمالة صدر كبيرة جدًا.

من أجل العثور على حمالة صدر تناسبك جيدًا ، فكري في الحصول على حمالة صدر احترافية. للقيام بذلك ، ابحث عن بائع تجزئة يقدم خدمات تركيب حمالة الصدر ، مع التركيز على أولئك المتخصصين في الملابس الداخلية.

توضح دراسة أجريت عام 2011 فائدة تركيبات حمالة الصدر الاحترافية من خلال مقارنة معايير تركيب حمالة الصدر المهنية مع معايير تركيب حمالة الصدر التقليدية في المملكة المتحدة. تم العثور على معايير تركيب حمالة الصدر التقليدية غير دقيقة ، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الأثداء الكبيرة.

التهاب الضرع



يحدث التهاب الضرع عندما تلتهب أنسجة الثدي أو تتورم. غالبًا ما يحدث عند الرضاعة الطبيعية بسبب تراكم الحليب أو الإصابة بعدوى بكتيرية.

من أعراض التهاب الضرع وجود ألم في الثدي المصاب. اعتمادًا على الموقع ، قد ينتشر هذا أيضًا إلى الإبط.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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