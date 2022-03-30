ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية بأسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني والمتخلفين بعذر عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 .
وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن امتحانات الصف الأول الإعدادي مقرر لها تبدأ يوم الثلاثاء 26 أبريل القادم، وحتى 11 مايو القادم ، على فترتين صباحية ومسائية ، بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني الاعدادي يوم الأربعاء 27 ابريل القادم وحتى يوم الخميس 12 مايو القادم على فترتين صباحية ومسائية .
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، ان امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تبدأ يوم السبت 14 مايو وحتى الخميس 19 مايو القادم على فترتين صباحية ومسائية لتقليل كثافة الطلاب في لجان الامتحانات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .