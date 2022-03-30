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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بديرمواس جنوب المنيا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتاح معرض أهلا
افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا افتتاح معرض "اهلا رمضان" بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيراً الى أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال إقامة 10 معارض "اهلا رمضان" بجميع المراكز.

من جانبه، افتتح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس معرض "اهلا رمضان" ، والذي يقام بسور الوحدة المحلية بطريق مصر أسوان بجوار النصب التذكاري ، وأكد رئيس المدينة على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين من خلال المنافذ المختلفة.

ووجه محافظ المنيا بالتنسيق الدائم بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار، بالتوازي مع تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لرصد محتكري السلع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

المنيا رئيس الوزراء الوحده المحلية الحملات التفتيشية وزير التنمية المحلية مديرية التموين استقبال شهر رمضان

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