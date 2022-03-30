عمرو الحاج ووفد من العربية للطاقة الذرية يزورون مستشفى 57357

زار اليوم الدكتور/ عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية، ومجموعة المشاركين من الهيئة العربية للطاقة الذرية برئاسة الدكتور يحيى الشخاتره، و الدكتورة عبير امين – الأستاذ بمركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية والمنسق المحلي للدورة التدريبية المتقدمة عن "الاتجاهات الحديثة نحو استخدامات الجسيمات النانوية المشعة فى مجال الطب النووى للتشخيص والعلاج للأورام" والتي تعقد بهيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر في الفترة من 27/3/2022 إلى 31/3/2022،مستشفى 57357 لعلاج سرطان الاطفال .

وتعد مستشفى 57357 ، أحد صروح علاج سرطان الأطفال بالوطن العربي، وقد شملت الزيارة تفقد جميع الأقسام والتعرف على مرافق المستشفى المختلفة وتجهيزاتها، والتي اشتملت على الصيدلية الأكلينيكية والأقسام الداخلية ووحدة علاج اليوم الواحد وورشة العلاج بالفن للأطفال.

وصرح الدكتور شريف الجوهري – المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور المجتمعى للهيئة وتقديراً للمستشفى وما تشكله من إضافة مهمة للقطاع الصحي في مصر وبمستوى عالمي، وكذلك عرض أنشطتها الطبية والعلمية المتميزة على المشاركين من الدول العربية الشقيقة.

كما سيتم عمل دراسة التعاون بين الهيئة والمستشفى لدعمها في نقل الخبرات العلمية والبحثية والتعليمية.

وأعرب الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية عن سعادته بزيارة المستشفى ، لكونها نموذجا عالمياً يحتذى به، وأنه حضر لزيارة الأطفال للتضامن معهم في صمودهم ضد مرض السرطان، ولدعمهم معنوياً وإنسانياً، مشيدا بالنظام المعمول به داخل المستشفى، والاهتمام بصحة الأطفال، ورفع معنوياتهم من خلال توفير ورشة العلاج بالفن والرسم، وقد شكر إدارة المستشفى و الأطفال وأنه سيقدم كل الدعم من الهيئة لأنشطة المستشفى خاصة في مجالات الأبحاث المتقدمة واستخدامات الجسيمات النانوية المشعة فى مجال الطب النووى للتشخيص والعلاج للأورام.

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