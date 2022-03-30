إياد نصار يروج لـ 6 أيام عبر انستجرام

روج الفنان إياد نصار لفيلمه "٦ أيام"، وذلك عبر بوست نشره علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

ونشر إياد نصار البوستر الرسمي للفيلم، مما نال اعجاب متابعيه.

قال الفنان إياد نصار، إن فيلم "6 أيام" الذى يحكى قصة نجاح مصر في تعويم السفينة إيفر جيفن من قناة السويس مدته 21 دقيقة وهو توثيقي ومن أصعب الأنواع في التنفيذ لأنه بينقل حدث مهم بتفاصيل مختلفة.

وأضاف الفنان إياد نصار، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن فيلم "6 أيام" حوار بين أب وابنه.. ويكشف حجم الإنجاز اللي حصل في تعويم السفينة.



وتابع الفنان إياد نصار: فيلم "6 أيام" استغرق يومين في التصوير.