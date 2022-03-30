ليلى طاهر: عاضبة من جملة "أسير على عكاز" |فيديو

كشفت الفنانة ليلي طاهر، تفاصيل حالتها الصحية، وقالت إنها موجودة وتستمتع بالتلفزيون، وبـ الأفلام المصرية القديمة، والجديدة.

وأضافت ليلي طاهر، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنها غاضبة من الأخبار الصحفية التى قالت عنها إنها تسير بـ عكاز، مؤكدة " دى حاجة دمها تقيل".

ولفتت إلى أنها تعرضت لوعكة صحية، وأصبحت تسير على عكاز، وذلك بسبب ظروفها الصحية، وليس لـ شيء آخر.

وقد كشفت الفنانة ليلى طاهر عن تعرضها لوعكة صحية وقالت: "المفصل اتكسر وركبت مفصل جديد، وأنا خرجت من المستشفى وفي البيت دلوقتي الحمد لله، وبنعمل علاج طبيعي في البيت بقى".

وأكدت"أنا وقعت من غير سبب خالص،عشان كدا بقول للناس خدوا بالكم، قومت من النوم وحصلت لى دوخة ووقعت من شهر كده".