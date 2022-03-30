عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيهاب الكومي: قرار من الفيفا بشأن مباراة مصر والسنغال خلال يومين.. فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر

قال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المنتخب السنغالي وجد ترحيبًا كبيرًا لدى استقبال في القاهرة، موضحا أنه منذ وصول المنتخب السنغالي تم إنهاء  إجراءات المطار في دقائق معدودة والشرطة المصرية وفرت الأمن لبعثة السنغال.  

 وأكد الدكتور إيهاب الكومي، خلال مداخلة هاتفية برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن بعثة المنتخب المصري لكرة القدم واجهت صعوبة بالغة منذ وصولها إلى السنغال، موضحا أن إجراءات المطار استغرقت أكثر من ساعة ونصف وكان هناك تعنت واضح منذ وصول البعثة المصرية إلى السنغال.

ولفت إلى أن الجمهور السنغالي تعامل بشكل سيء للغاية مع البعثة المصرية، مضيفا: كانت هناك لافتات تحمل الكراهية ضد محمد صلاح وإلقاء زجاجات المياه على لاعبي المنتخب، فضلا عن أن أتوبيس بعثة المنتخب تم قذفه بالحجارة من جانب الجمهور السنغالي.

وأكد أن الاتحاد المصري لن يترك حق المنتخب، موضحا أنه تم إرسال شكاوى للاتحاد الدولي والأفريقي بالأحداث التي وقعت وتم توثيقها بالصوت والصورة.

وأشار إلى أنه تم إرسال ملف يتضمن ما تعرضت له بعثة المنتخب من إرهاب قبل المباراة وأثناء وبعد المباراة.
وتابع أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سيلتقي رئيس الاتحاد الدولي وسيعرض عليه كل ما حدث في المباراة، متوقعا أن يصدر الاتحاد الدولي قرارا خلال يوم أو يومين على الأكثر.

ووجه الكومي، التحية للاعبي المنتخب والجهاز الفني على الأداء المتميز.

وحول إمكانية إعادة المباراة، قال إنه إذا أرفق المراقب والحكم ما حدث في تقرير المباراة فإنه سيكون هناك احتمالية بإعادة المباراة.

وأشاد الكومي بـ كارلوس كيروش، قائلا: «قدم أداء جيدا وقادر على اكتشاف نجوم جدد.. ولو امتلك وقت سيبني منتخب قوي»، لافتا إلى أن البت في استمرارية الجهاز الفني سيكون بعد عودة جمال علام رئيس الاتحاد.

 

ايهاب الكومي اتحاد الكرة المطار السنغال صدى البلد أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وديعة السعودية.. تراجع جماعي لـ أسعار الدولار في مصر بكافة البنوك

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

بسبب الكلاب.. السلطات الأمريكية تصدر تحذيرا عاجلا من فيروس جديد مُعدٍ

استعدادا لعرضه في رمضان.. طرح برومو مسلسل الاختيار ٣ |شاهد

شطة يكشف العقوبات المنتظرة على السنغال عقب أحداث مباراة مصر

تفاصيل برنامج رامز جلال وقائمة الضحايا من أهل الفن والرياضة.. خاص بالصور

ترشيحاتنا

ياقوت: بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري 8 مايو 2022 |فيديو

هل ينخفض سعر الدولار والسلع بعد وديعة السعودية لمصر؟.. خطة النواب تجيب

الرئيس السيسي وزيلينسكي يتباحثان هاتفيًا مستجدات الأزمة الأوكرانية

تجاوزت 1340 دولارا.. ارتفاع كبير في أسعار الغاز بـ أوروبا

التنمية المحلية: سوبر ماركت محطات البنزين لا ينطبق عليه مواعيد الغلق |فيديو

مسجلا 113.45 دولار.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ