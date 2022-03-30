إيهاب الكومي: قرار من الفيفا بشأن مباراة مصر والسنغال خلال يومين.. فيديو

قال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المنتخب السنغالي وجد ترحيبًا كبيرًا لدى استقبال في القاهرة، موضحا أنه منذ وصول المنتخب السنغالي تم إنهاء إجراءات المطار في دقائق معدودة والشرطة المصرية وفرت الأمن لبعثة السنغال.

وأكد الدكتور إيهاب الكومي، خلال مداخلة هاتفية برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن بعثة المنتخب المصري لكرة القدم واجهت صعوبة بالغة منذ وصولها إلى السنغال، موضحا أن إجراءات المطار استغرقت أكثر من ساعة ونصف وكان هناك تعنت واضح منذ وصول البعثة المصرية إلى السنغال.

ولفت إلى أن الجمهور السنغالي تعامل بشكل سيء للغاية مع البعثة المصرية، مضيفا: كانت هناك لافتات تحمل الكراهية ضد محمد صلاح وإلقاء زجاجات المياه على لاعبي المنتخب، فضلا عن أن أتوبيس بعثة المنتخب تم قذفه بالحجارة من جانب الجمهور السنغالي.

وأكد أن الاتحاد المصري لن يترك حق المنتخب، موضحا أنه تم إرسال شكاوى للاتحاد الدولي والأفريقي بالأحداث التي وقعت وتم توثيقها بالصوت والصورة.

وأشار إلى أنه تم إرسال ملف يتضمن ما تعرضت له بعثة المنتخب من إرهاب قبل المباراة وأثناء وبعد المباراة.

وتابع أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سيلتقي رئيس الاتحاد الدولي وسيعرض عليه كل ما حدث في المباراة، متوقعا أن يصدر الاتحاد الدولي قرارا خلال يوم أو يومين على الأكثر.

ووجه الكومي، التحية للاعبي المنتخب والجهاز الفني على الأداء المتميز.

وحول إمكانية إعادة المباراة، قال إنه إذا أرفق المراقب والحكم ما حدث في تقرير المباراة فإنه سيكون هناك احتمالية بإعادة المباراة.

وأشاد الكومي بـ كارلوس كيروش، قائلا: «قدم أداء جيدا وقادر على اكتشاف نجوم جدد.. ولو امتلك وقت سيبني منتخب قوي»، لافتا إلى أن البت في استمرارية الجهاز الفني سيكون بعد عودة جمال علام رئيس الاتحاد.