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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية: سوبر ماركت محطات البنزين لا ينطبق عليه مواعيد الغلق |فيديو

صدى البلد

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، أن اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، كلفت وزارة التنمية ووزارة السياحة بوضع النواحي المتعلقة بغلق وفتح المحال والمولات والمطاعم التي تستمر العمل حتى الثانية صباحا من كل يوم خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر .

 أضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج من مصر المذاع على قناة etc، وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين لمراجعة الشوادر التي تقام بالمحافظات لتوفير السلع بأسعار تنافسية وتشجيع المبادرات المجتمعية والشبابية  بالمحافظات وتسهيل التصريحات لها للوصول الي الأحياء الشعبية.

 وأوضح أنه بما يتعلق بالمواقف العامة في المحافظات يتم مراجعتها بشكل مستمر وسيتم تكثيف الرقابة خلال شهر رمضان لعدم استغلال رفع سعر التعريفه.

وكشف أن السوبر ماركت الموجود بمحطات البنزين لا ينطبق عليه مواعيد الغلق الخاصة والخدمات الموجوده بها متاحه نظرا لطبيعتها الخاصة.

مجلس الوزراء التنمية المحلية وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية متحدث التنمية المحلية غلق وفتح المحال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المبادرات المجتمعية دكتور خالد قاسم

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