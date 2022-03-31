الإبريق الأسوانى أبرز المشروبات على مائدة الإفطار فى رمضان.. تعرف عليه

" أهلاً رمضان " ساعات قليلة ويهل علينا شهر الخير واليمن والبركات بلحظاته السعيدة، ولم شمل الأسر فى كل مكان.

ونجد أن نفحات وروحانيات هذا الشهر الكريم فى محافظة أسوان شكل تانى وهو ما نستعرضه عبر منصة " صدى البلد " من خلال إلقاء الضوء على أبرز المشروبات الأسوانية، والمتمثل في مشروب " الأبريق ".

فهذا المشروب يعتبر من المشروبات الأسوانية الرئيسية الذي يتواجد فى معظم البيوت طوال الشهر الفضيل، وهناك طقوس، وعادات وتقاليد متوارثة لإعداد هذا المشروب المتميز.

وفى هذا الإطار يشير حجازى صيام - من أبناء، النوبة المقيمين بنجع المحطة بأنه من هناك العديد من المشروبات والمأكولات التى يشتهر بها أبناء النوبة بشكل خاص، وأبناء أسوان بشكل عام، فيعد الأبريق من أبرز المشروبات على مائدة الإفطار، أما أبرز المأكولات نجد الكابد والجكوت وغيره من المشروبات والمأكولات الأخرى.

وفى نفس السياق أشار عبده براديس بأن هناك مشروبات خاصة لأهالي النوبة يتم تقديمها في شهر رمضان مثل الأبريق وهو المشروب المتميز الذي يمنع العطش، وأيضًا مشروب الحلو مر وهو مشروب سوداني في الأصل، ونظرًا لعلاقتنا بالسودان نقوم بعمل هذا المشروب الذي يعتبر نصفه حلوا والآخر مرا وهو مشروب صحي.

وعن طريقة إعداد مشروب الأبريق تقول بسملة كمال (من أهالي النوبة) بأنه تبدأ التجهيزات بالأسرة النوبية قبل حلول الشهر الكريم بأيام طويلة، ومن العادات المتوارثة قيام المرأة النوبية بإعداد "الأبريق" وهو ما يوضع على عصير الليمون ليكون المشروب الأساسي والرسمي لكل النوبيين في مختلف بقاع مصر حيث يصنع الأبريق من خبز رقيق جدًا يخبز على "دوكة من الحديد" ويكسر ثم يوضع في كراتين حتى يتم استخدامه يوميا مع الليمون.

ويعتبر مشروب مميز خاصة فى رمضان توارثه أبناء النوبة من أجدادهم منذ فترة بعيدة ولا يزالون يحرصون على تحضيره وتناوله خاصة فى شهر رمضان، نظرا لكونه مغزى ويحتوى على فوائد عديدة ويروى من العطش أيضا خاصة فى ظل أجواء أسوان الحارة.

وأشارت إلى أن الأبريق يعتمد فى إعداده على أدوات نوبية قديمة كانت السيدات تستخدمها منذ زمن النوبة القديمة، ثم النوبة بعد التهجير، ومن هذه الأدوات هى الدوكة، ذلك الصاج الحديد الذى يوضع فوق الموقد، وكانوا قديما يشعلون النيران تحته، أما حاليا فهم يستخدمون شعلة اسطوانات البوتاجاز، وتدهن الدوكة بالزيت قبل وضع عجين الأبريه فوقها حتى لا تلتصق بالحديد، وكذلك من الأدوات التى يتم استخدامها هو الخشبة التى توزع السيدة بها العجين على جميع أنحاء الدوكة حتى يتم فرد العجين، وكانوا قديما يستخدمون قطعة من النخيل فى عملية الفرد على الدوكة.

وتابعت بسملة كمال بأن الأبريق يشبه الفطائر الرقيقة، ويصنع من الذرة الشامية بعد طحنه وعجنه، ثم يخفف بالماء ويوضع القليل منه على "الدوكة" النوبية وهى قطعة الصاج الحديد التى توضع فوق الموقد، ثم لحظات ويرفع من على الدوكة ويكسر ويضاف إليه الماء البارد مع بعض الإضافات الأخرى مثل الليمون أو التفاح أو غير ذلك من أنواع الفاكهة ويشرب مع الإفطار فى رمضان حيث أنه يمكن إضافة بعض النكهات لمشروب الأبريق مثل الليمون أو التفاح أو المشمش أو الموز من خلال وضع القليل منه فوق المشروب، وينال إعجاب العديد من المواطنين.

كما أن مشروب الأبريق من المشروبات الأسوانية المميزة، ويصنع عن طريق الخميرة وتكون على شكل سائل وتستمر فترة العمل عليه 3 أيام وفى الليلة الأخيرة يمكن أن يوضع به الأعشاب مثل الزنجبيل أو الحلف بر، ثم يضاف إليه الماء ويحلى بالسكر، موضحةً بأن الأبريق يعد مميزاً بين أبناء أسوان قديماً لأنه يساعد على تخفيف حدة العطش، لذلك فهو من أشهر المشروبات التى يقبل عليها الصائمون فى رمضان بأسوان فى ظل ارتفاع درجات الحرارة .

الأبريق الأسوانى