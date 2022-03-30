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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: مهلة لمسئولى ملفات إزالة التعديات واستبعاد أي مقصر

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة أخيرة لمسئولى ملفات إزالة التعديات والمتغيرات المكانية من نواب وسكرتيرى الوحدات المحلية الذين لم يحققوا المستهدف من إزالة التعديات المستحدثة على مدار أشهر يناير وفبراير ومارس .

واضاف انه سيتم إستبعاد أى مسئول لا يحقق المستهدف من الإزالات الفورية التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية قبل أن تستقر ويصعب فيما بعد إزالتها، وهو الذى يتوازى مع قيام مديرية الزراعة بتحديد أصحاب التعديات على الأراضى الزراعية لإرسالها لمجلس الوزراء من أجل حرمان أصحابها من كافة أوجه الدعم المقدم من الدولة سواء التموينى أو الأسمدة .

جاء ذلك أثناء الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى والذى حضره الدكتوره غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة .

وخلال الاجتماع أكد اللواء أشرف عطية على أن ملفات إزالة التعديات وإنهاء إجراءات التقنين والتصالح ، مع المتابعة المستمرة لموقف توريد محصول القمح ، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة فى المعارض والشوادر والمنافذ والمجمعات دون أى إستغلال ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة تأتى فى مقدمة العمل التنفيذى والذى سيتم بناءاً عليه التقييم للمسئولين خلال الفترة الحالية .

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ولفت المحافظ إلى ضرورة الإلتزام بحزمة القرارات الجديدة التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتطبيقها أثناء شهر رمضان المبارك ، مع الإسراع فى إفتتاح أكبر معرض " أهلاً رمضان " بمنطة خان أسوان لعرض كافة السلع بأسعار تنافسية لأسعار السوق المحلى ، كما وجه محافظ أسوان إلى أهمية تكثيف التوعية بين المواطنين للإسراع بإستيفاء المستندات المتعلقة بالتصالح ، لأن الدولة أعطت فرصة غير مسبوقة لتسوية موقف المخالفين حيث تم البدء فى 8950 طلب من إجمالى 20 ألف و 535 طلب للتصالح بنسبة 44 % ، وجارى البت فى باقى الطلبات ، أما بالنسبة لمنظومة الطلبات الجادة لتقنين أراضى الدولة فى ضوء القانون رقم 144 لسنة 2017  ، فقد تم تسديد رسوم المعاينة لـ 2215 طلب من إجمالى 3124 طلب .

وشهدت جلسة المجلس التنفيذى الموافقة على تشكيل لجنة لتحصيل مقابل الخدمات للمناطق التى شهدت مشروعات منفعة عامة عند البيع والشراء للأراضى والعقارات الواقعة بنطاقها تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء ، كما تم الموافقة على إطلاق إسم المتبرع صاحب الأرض المخصصة لإنشاء إحدى المدارس بقرية كلح القارة لتصبح المدرسة بإسم مدرسة الفارس حماد الصادق للتعليم الأساسى تكريماً وتخليداً لذكراه بعد وفاته .

فيما قام محافظ أسوان بتكريم الحاصلين على درجة الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال من إسلسكا مصر من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ، كما تم تكريم العاملين على منظومة الشكاوى الحكومية بعد حصول المحافظة على 100 % على مستوى الجمهورية ، بالإضافة إلى تكريم العاملين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان الذين شاركوا فى أعمال السد العالى والمحالين للمعاش .

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
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