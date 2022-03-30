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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة 60 شركة.. رئيس جامعة أسوان يفتتح فعاليات الملتقى الثالث للتوظيف

الملتقى الثالث للتوظيف
الملتقى الثالث للتوظيف بأسوان الجديدة

افتتح الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، اليوم "الأربعاء" فعاليات ملتقي التوظيف الثالث للمركز الجامعي للتطوير المهني جامعة اسوان والذي جاء بعد مشاركة جامعة أسوان بالملتقى الافتراضي الثالث الذي شاركت فيه ١٣ جامعة من الجامعات الحكومية المصرية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أيمن عثمان، أن جامعة أسوان تسعي دائما لخدمة طلابها وخريجيها ليصبحوا قادرين علي المنافسة في سوق العمل ويساهموا مساهمة حقيقية في تنمية مجتمعهم.

وأوضح أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب وطلاب الجامعات تتبني الجامعة كافة الطرق والوسائل الجديدة والحديثة لخدمة الطلاب والخريجين في ظل أزما ت عالمية طاحنة تتطلب حلولا إبداعية ، وغير تقليدية.

وقال إن الجامعة لا تؤهل الطلاب علميا فقط، ولكن تساعدهم فى الحصول على فرص عمل وهو ما يكون له مردود إيجابي على إقتصاد محافظة أسوان وبما يتفق مع أهداف رؤية مصر2030 لخلق الوظائف وتمكين الشباب والابتكار .

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وأضاف الدكتور أيمن عثمان أن أكثر من 6000 طالب وخريج من الجامعات المصرية  سجلوا على المنصة الافتراضية، وقاموا بتحميل سيرتهم الذاتية والتواصل مع نحو 60 شركة محلية وعالمية للتعرف على أهم الوظائف المتاحة داخل الأجنحة الافتراضية الخاصة بالشركات والبنوك المختلفة.

وأوضح أنه تم التواصل مع ممثلى الشركات والبنوك عبر غرف التواصل (chat rooms) بالإضافة الى حضور الندوات الافتراضية التى قدمتها مجموعة من البنوك والشركات حول أهم التطورات فى السوق العمل.

من جانبها أشارت ليلي سعدي المدير التنفيذي للمركز، إلى أنه شارك في الملتقي من محافظة أسوان 7 شركات ومؤسسات كرعاة لهذا الحدث المتميز، وهو ما يشير إلى ثقة رجال الأعمال بأسوان في الجامعة كبيت خبرة يمدهم بالأستشارات والموارد البشرية الجيدة والمدربة من خريجي جامعة أسوان، كما يشارك بالملتقى الإفتراضي  نحو60 شركة راعية قاموا بتقديم فرص عمل وتدريب لطلاب الجامعات المصرية الشريكة.

وتنظم هذا الحدث المراكز الجامعية للتطوير المهني والتي تم انشائها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية في جامعات: الإسكندرية، أسوان، بني سويف، السادات، سوهاج، الزقازيق، عين شمس، طنطا، المنصورة، المنوفية، والمنيا. 

وأوضحت الدكتورة سهيرالمصري أمين المشروعات بحزب مستقبل وطن أنه يتم العمل بالتعاون مع جامعة أسوان علي تحقيق رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة والشاملة لرفع كفاءة الشباب وتدريبهم لإيجاد فرص عمل حقيقية تحد من ظاهرة البطالة التي تعد عقبة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من أجل حياة كريمة.

وشهد فعاليات الملتقي عدد من عمداء الكليات ورجال الأعمال وقادة المجتمع المدني بأسوان وطلاب  شباب الخريجين الباحثين علي فرص العمل.

الملتقى  الثالث للتوظيف بأسوان الجديدة 
الملتقى  الثالث للتوظيف بأسوان الجديدة 
الملتقى  الثالث للتوظيف بأسوان الجديدة 
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