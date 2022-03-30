عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوزع الهدايا على100طفل و20 أما مثالية

محافظ أسوان يوزع
محافظ أسوان يوزع الهدايا العينية والمادية

ضمن إحتفالات محافظة أسوان بعيد الأم ويوم اليتيم ووسط أجواء مبهجة ومفرحة شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الحفل الذى نظمه صندوق تحيا مصر بهذه المناسبة .

حيث قام المحافظ  بتوزيع الهدايا العينية والمادية على 100 طفل وطفلة ، بالإضافة إلى 20 من الأمهات المثاليات ، وذلك بحضور هشام خليفة مدير برامج الحماية الاجتماعية بالصندوق ، وسعيد عثمان رئيس جمعية الصداقة المصرية الهولندية ، بجانب ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .

واقرأ أيضاً:

بنسبة 98.2%.. صحة أسوان: تطعيم 250 ألفًا خلال اليوم الثالث لحملة شلل الأطفال

ختام الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بجامعة أسوان في نسخته الثانية

أشاد اللواء أشرف عطية بكل من يرسم الفرحة على وجوه سيدات وأبناء أسوان ، مؤكداً على أن صندوق تحيا مصر والمؤسسات الداعمة لأبواب الخير من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية يؤكدون على أننا جميعاً نعمل فى منظومة واحدة تحت راية الدولة المصرية تأكيداً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2022 هو عام المجتمع المدنى ، فهذه المنظومة تسعى بكل جهدها وإمكانياتها لتحسين جودة الحياة لمواطنيها ودعمهم لمواجهة المتطلبات المعيشية .

 

وأشار أشرف عطية إلى أن هذه اللحظات السعيدة التى نجتمع ونلتقى فيها على الخير تعمنا فيها روح التلاحم والمشاعر الإنسانية الصادقة ، لنرى روح التكاتف والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة نموذجاً يحتذى به فى الجمهورية الجديدة ، لافتاً إلى أن صندوق تحيا مصر له دوراً تنموياً كبيراً على هذه الأرض الطيبة من خلال تنفيذ 14 مشروع فى مختلف المراكز والمدن بقطاعات العمل العام ، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية الجادة بالتعاون مع المجتمع المدنى والتى كان آخرها دعم الأسر المتضررة من السيول ، وشهدتها المحافظة فى نوفمبر الماضى .

 .

 

محافظ أسوان يوزع الهدايا العينية والمادية على100طفل وطفلة و20 من الأمهات المثاليات
محافظ أسوان يوزع الهدايا العينية والمادية على100طفل وطفلة و20 من الأمهات المثاليات
محافظ أسوان يوزع الهدايا العينية والمادية على100طفل وطفلة و20 من الأمهات المثاليات
محافظ أسوان يوزع الهدايا العينية والمادية على100طفل وطفلة و20 من الأمهات المثاليات
محافظ أسوان يوزع الهدايا العينية والمادية على100طفل وطفلة و20 من الأمهات المثاليات
محافظ أسوان يوزع الهدايا العينية والمادية على100طفل وطفلة و20 من الأمهات المثاليات
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس اتحاد الكرة: نتوقع عقوبة مالية على السنغال ولن تعاد المباراة

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

تراجع وتحذير.. سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم 30 مارس 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-3-2022

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

هاني الناظر يطالب اتحاد الكرة بتقديم شكوى عاجلة لإعادة مباراة مصر والسنغال

ليفربول بعد تأهل السنغال: تهانينا لـ ماني وحظ أوفر لـ محمد صلاح

الأرصاد : موجة حرارة ذروتها السبت وزيادة فترات سطوع الشمس

موضوعات متعلقة

بنسبة 98.2%.. صحة أسوان: تطعيم 250 ألفًا خلال اليوم الثالث لحملة شلل الأطفال

ترشيحاتنا

بعد تعجيل صرفها.. هل يجوز الجمع بين زيادة العلاوة والمعاش؟

رئيس الوزراء: الدولة تشجع الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات

لصرف إعانات مالية.. الحكومة تنفي وجود صفحات على فيسبوك لتسجيل بيانات المواطنين

تيسيرات غير مسبوقة.. مصلحة الشهر العقاري تناشد المواطنين: تسجيل الوحدات من مصلحتك|فيديو

خالد عبدالغفار: تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات بمكتب اليونسكو ببيروت

آليات الحصول على تراخيص تشغيل نظم الدفع بقانون البنك المركزي..تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفدين من ذوى الهمم والأطفال الأيتام

أبطال فيلم Fantastic Beasts 3 يحتفلون بالعرض الخاص في لندن.. صور

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

فيديو

نصب واحتيال.. ماذا تقدم فيفي عبده وشيرين رضا في رمضان 2022

منطقة أعراض .. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشخص آخر

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ