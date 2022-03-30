محافظ أسوان يوزع الهدايا على100طفل و20 أما مثالية

ضمن إحتفالات محافظة أسوان بعيد الأم ويوم اليتيم ووسط أجواء مبهجة ومفرحة شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الحفل الذى نظمه صندوق تحيا مصر بهذه المناسبة .

حيث قام المحافظ بتوزيع الهدايا العينية والمادية على 100 طفل وطفلة ، بالإضافة إلى 20 من الأمهات المثاليات ، وذلك بحضور هشام خليفة مدير برامج الحماية الاجتماعية بالصندوق ، وسعيد عثمان رئيس جمعية الصداقة المصرية الهولندية ، بجانب ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .

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أشاد اللواء أشرف عطية بكل من يرسم الفرحة على وجوه سيدات وأبناء أسوان ، مؤكداً على أن صندوق تحيا مصر والمؤسسات الداعمة لأبواب الخير من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية يؤكدون على أننا جميعاً نعمل فى منظومة واحدة تحت راية الدولة المصرية تأكيداً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2022 هو عام المجتمع المدنى ، فهذه المنظومة تسعى بكل جهدها وإمكانياتها لتحسين جودة الحياة لمواطنيها ودعمهم لمواجهة المتطلبات المعيشية .

وأشار أشرف عطية إلى أن هذه اللحظات السعيدة التى نجتمع ونلتقى فيها على الخير تعمنا فيها روح التلاحم والمشاعر الإنسانية الصادقة ، لنرى روح التكاتف والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة نموذجاً يحتذى به فى الجمهورية الجديدة ، لافتاً إلى أن صندوق تحيا مصر له دوراً تنموياً كبيراً على هذه الأرض الطيبة من خلال تنفيذ 14 مشروع فى مختلف المراكز والمدن بقطاعات العمل العام ، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية الجادة بالتعاون مع المجتمع المدنى والتى كان آخرها دعم الأسر المتضررة من السيول ، وشهدتها المحافظة فى نوفمبر الماضى .

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محافظ أسوان يوزع الهدايا العينية والمادية على100طفل وطفلة و20 من الأمهات المثاليات

محافظ أسوان يوزع الهدايا العينية والمادية على100طفل وطفلة و20 من الأمهات المثاليات

محافظ أسوان يوزع الهدايا العينية والمادية على100طفل وطفلة و20 من الأمهات المثاليات

محافظ أسوان يوزع الهدايا العينية والمادية على100طفل وطفلة و20 من الأمهات المثاليات

محافظ أسوان يوزع الهدايا العينية والمادية على100طفل وطفلة و20 من الأمهات المثاليات