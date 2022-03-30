أشرف عطية يكرم الفائزين في جائزة أسوان للتميز الحكومي ويطلق الدورة الثانية لها

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن هذه المحافظة تستحق منا العمل المستمر وبذل أقصى جهد ممكن من كل مسئول أو موظف أو عامل فى موقعه لتصبح الأيقونة والنموذج للدولة المصرية بالأفكار والرؤى الجديدة من أجل تحقيق الخير والنماء والرفاهية لكافة مواطني هذه المحافظة العريقة وهو الذى يؤكده إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق العديد من المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى ضم جميع قرى المراكز الخمس لمبادرته الرائدة " حياة كريمة ".

جاء ذلك أثناء قيام المحافظ بتكريم الفائزين بجائزة أسوان للتميز الحكومى فى دورتها الأولى ، بجانب إطلاق الدورة الثانية لهذه الجائزة لعام 2022 على " موقع جائزة أسوان للتميز الحكومى " وذلك فى حضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، بجانب مديرى مديريات الخدمات ، ورؤساء المراكز والمدن.

وخلال الفعاليات أشار محافظ أسوان إلى أن تنظيم هذه الجائزة تأتى من أجل الإرتقاء بمستوى الأداء الخدمى بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى لخلق قاعدة من الكوادر الشبابية فى دولاب العمل الحكومى ، مقدماً شكره لكل من شارك وساهم فى إعداد هذا الملف ، وأنه يقدر ويثمن كل مجهود طيب بذل بتفانى وإخلاص ليكون تمثيل إسم محافظة أسوان على مستوى الجمهورية ليس فقط تمثيلاً مشرفاً ، ولكن للحصول على المراكز الأولى فى هذه الجائزة الهامة .

وأضاف اللواء أشرف عطية بأننا نهدف أيضاً من ذلك لخلق فكراً قيادياً جديداً وإيجابياً لدى القطاعات الحكومية من خلال تنفيذ الرؤى والإستراتيجيات الحكومية المستقبلية وفقاً للتقنيات التكنولوجية الحديثة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التى تشهدها الجمهورية الجديدة ليساهم كل ذلك فى تكوين جهاز إدارى كفء وفعال يعمل على تحقيق التنمية والاستجابة الفورية للمطالب والاحتياجات الجماهيرية.

مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإجتهاد للعمل على تحقيق التوجه الذى تتبناه الدولة لدعم أسس التنمية البشرية وهو الذى يشهد دفعة قوية من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وأيضاً ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى، مع ترسيخ مبادئ وقيم الحوكمة بجميع قطاعات الدولة ، وهو الذى سنجنى ثماره قريباً بدعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق الواحد ، ولذا يجب أن نسعى بكل قدراتنا وإمكانياتنا للحصول على جائزة التميز الحكومى على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى بعد أن حققنا جوائز عديدة مشرفة العام الماضى .

جانب من التكريم

جانب من التكريم