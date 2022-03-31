قبل رمضان.. وصفات اقتصادية من كبد الدجاج

أيام قليلة و يحل شهر رمضان الكريم ومع قرب حلول هذه المناسبة تكثر العزومات و الولائم و تحتار العديد من ربات المنزل في الأطباق التي تقدمها.

لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، وصفات اقتصادية من كبدة الدجاج يمكنك إعدادها و تحضيرها على مائدة الطعام خلال شهر رمضان الكريم.





طريقة عمل أرز بـ كبدة الدجاج والكاري

المقادير

٢ كوب أرز بسمتي

٥٠٠ جم كبدة دجاج قطع

٢ بصله مفرومة

نصف كوب بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٤ كوب مرقة دجاج

ملعقة كبيرة كاري

ملعقة صغيرة كركم

٣ ورقة لورا

سمنة

طريقة التحضير :

تشوح الكبده في السمنة ويضاف لها كل التوابل، يضاف البصل والثوم والبقدونس وتشوح المكونات، يضاف الأرز ويشوح جيداً مع كل المكونات، يسقى الأرز بالمرقه ويضاف الكلري والكركم البودر، يضاف الملح ويترك الأرز على النار حتى يتم النضج.



طريقة عمل طاجن لسان عصفور بكبدة الدجاج

المقادير

٤٠٠ جرام لسان عصفور

٥٠٠ جرام كبد دجاج قطع

٢ بصلة مفرومة

٢ ورقة لورا

٢ ملعقة صغيرة قرفة

٢ ملعقة صغيرة كبابة صيني

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ربع ملعقة صغيرة قرنفل

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

مرقة دجاج

سمنة جنة

طريقة التحضير :-

يحمر اللسان عصفور في السمنة حتى تحصل على لون ذهبي. يضاف البصل ويشوح مع الشعرية حتى يذبل، تضاف الكبد وتشوح مع كل المكونات ويضاف لها كل التوابل، يسقى بالمرقة حتى تغطي الوجه وتترك لتنضج على النار يرفع ويوضع في طاجن فرن ساخن ٢٠٠ حتى يستوي ويرفع ويقدم ساخن وبالهنا والشفا.



طريقة عمل مبكبكة بكبدة الدجاج

المقادير

٤٠٠ جرام مكرونة إلبو

٥٠٠ جرام كبد دجاج قطع

٢ بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٣ فلفل رومي مفروم

١ فلفل أحمر حار صحيح

١ فلفل أخضر حار صحيح

كوب طماطم مقشرة مكعبات صغيرة

كوب بقدونس مفروم

٥٠٠ مللي صلصة طماطم

٥٠٠ مللي مرقة لحمة

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة صغيرة كركم

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

سمنة

طريقة التحضير :

تشوح الكبدة في السمنة حتى يحصل على لون ذهبي. يضاف البصل ويشوح حتى يذبل. يضاف الفلفل والثوم والفلفل الحار وتشوح المكونات ومن ثم تضاف الطماطم المفرومة وكل التوابل. تضاف الصلصة والمرقة ويترك الخليط ليغلي ومن ثم تضاف المكرونة وتترك لتنضج على نار متوسطة.

يضاف البقدونس المفروم وترفع المكرونة من على النار وتقدم.