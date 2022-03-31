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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة الخضروات والفاكهة للمواطنين: مفيش منتج ناقص

صدى البلد


قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة للتجارة، أن الدولة تعمل على إتاحة السلع والخضروات في كافة المنافذ والمعارض، متابعا: أطالب المواطنين بعد التكالب.

 

وأضاف “حاتم نجيب” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”،:"لا يوجد أي نقص في الخضروات ولا داعي للتخزين، متابعا:" بقول للناس متقلقش وفي سلع وخضروات للجميع..ومفيش منتج ناقص".

وفي سياق متصل:قال عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن معارض أهلا رمضان وصل عددها إلى مايقارب من 180 معرضا على مستوى الجمهورية، ومستمرين في ضخ كميات كبيرة من السلع، تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك.


وأضاف "عادل عبد العزيز" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المعارض يمكن أن تستمر حتى نهاية رمضان، وتصل نسبة التخفيضات بها إلى 30%، منوها بأن المعرض الرئيسي مفتوح أمام الجميع، ويدل على مدى التعاون بين وزارة التموين والغرف التجارية والقطاع العام والخاص.

 

شعبة الخضروات والفاكهة غرفة القاهرة للتجارة السلع والخضروات معارض اهلا رمضان اخبار التوك شو

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