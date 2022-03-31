اليوم .. حلقة مايان السيد في برنامج معكم منى الشاذلي

تحل الفنانة مايان السيد، اليوم "الخميس" ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، وذلك بصحبة اسرتها.

وعرضت قناة سي بي سي، برومو الحلقة، حيث ظهر أشقاء مايان وهم يقومون بغناء الغزالة رايقة، وذلك وسط تفاعل الجمهور معهم.

يذكر أن الفنانة مايان السيد، عبّرت عن امتنانها لمشاركتها في تجربة مسلسل “الا انا”، حدوتة “إنسان مميز”.

وقالت مايان السيد، في تصريح لـ “صدى البلد”: “فخورة بالمشاركة في العمل خاصة ان مسلسل إلا أنا، يناقش قضايا مجتمعية مهمة ويسلط الضوء عليها، وهذا يغير الكثير في عقول المتفرجين، ويلفت انتباههم لتلك القضايا المهمة”.

ونجحت الفنانة الشابة مايان السيد، في تقديم أعراض اضطراب طيف التوحد، من خلال شخصية خديجة التي أدت دورها في حكاية “حلم حياتي” بمسلسل “إلا أنا”، والذي عرض مؤخرا.

وتقدم مايان السيد، دور خديجة الشابة صاحبة الـ19 عاماً، المصابة باضطراب طيف التوحد، والتي تحلم بدخول المعهد العالي للفنون المسرحية وأن تتغلب على هذا الاضطراب وتصبح ممثلة مشهورة، كما يسلط المسلسل الضوء على الأسرة وكيفية تعاملهم مع حالة خديجة والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها.

وانعكس اهتمام مايان السيد بتفاصيل مرضى التوحد، على أدائها التمثيلي، حيث كشفت العديد من العلامات المصاحبة للتوحد، منها، تجنب التواصل البصري مع الأشخاص، وصعوبة التعرف على الإشارات غير اللفظية، مثل تفسير تعبيرات الوجه أو لهجة الصوت، والانفعال الزائد من المزاح، والتفاعل الاجتماعي على نحو غير ملائم.