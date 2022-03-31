التحريات: إصابة سائق ومشرفة في حادث أتوبيس محور جوزيف تيتو | فيديو

إنتهت الأجهزة الأمنية في القاهرة من رفع حطام حادث أتوبيس محور جوزيف تيتو.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل حادث إنقلاب أتوبيس المدارس الذي وقع صباح اليوم الخميس على محور جوزيف تيتو.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن سبب حادث أتوبيس محور جوزيف تيتو إختلال عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس.

كما تبين من المعاينة الأولية والتحريات، إصابة سائق الأتوبيس بسحجات وكدمات، وكذا إصابة مشرفة الأتوبيس.

وكانت غرفة عمليات المرور في القاهرة، تلقت بلاغا أفاد بإنقلاب أتوبيس مدارس على محور جوزيف تيتو، وعلى الفور وجهت الأجهزة الأمنية في القاهرة، الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث.

حادث أتوبيس مدارس على محور جوزيف تيتو

وشرحت المعاينة الأولية أن الأتوبيس كان في طريقه إلي المدرسة على طريق الإسماعيلة الصحراوي، وباشرت وحدات الإدارة العامة لمرور القاهرة، عمليات رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

حررت الأجهزة الأمنية في القاهرة المحضر، وجاري إستكمال الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحادث، ومعرفة الحالة الصحية للطلاب والسائق والمشرفة.

إصطدام 10 سيارات.. تفاصيل حادث الطريق الصحراوي في الإسكندرية

وفي سياق متصل كان الطريق الصحراوي في الإسكندرية، شهد أمس الأربعاء، حادث سقوط سيارة محملة بالطوب بعد فتح الطريق الذي كان مغلق بسبب الشبورة المائية، فاصطدمت ١٠ سيارات اخرى بسيارة الطوب.

وذكر حي وسط الإسكندرية أن الحادث أسفر عن حدوث تصادم بين عشر سيارات، وعشرين مصابا، بينهن إصابات خطيرة، فضلا عن توقف الحركة المرورية.

ونجح حي وسط الإسكندرية في معالجة تداعيات حادث التصادم، وتم نقل المصابين لمستشفيات خليل حمادة، وكرموز، والاميري.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن عودة سيولة الحركة المرورية بالطريق الصحراوى وذلك فور الانتهاء من رفع جميع أثار حادثة التصادم التي وقعت صباح اليوم على الطريق بين عشر سيارات بالطريق وتسببت في التكدس المروري بالمنطقة، ونتج عنه عدد من الإصابات ولم ينتج عنه أي وفيات.

وأكد المحافظ أنه عقب وقوع الحادثة تم توجيه كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية للمحافظة للتدخل الفوري ومتابعة تداعيات الموقف.

وتم نقل جميع حالات الإصابة والتي تنوعت ما بين إصابات بسيطة وخطيرة إلى المستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم وتوفير فرق طبية في كافة التخصصات لهم.

وأضاف أنه تم التشديد على سرعة الانتهاء من رفع الآثار الحادث وسيولة الحركة المرورية بالمنطقة.