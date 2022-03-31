كشفت إدارة مسرح الزمالك عن إلغاء حفلات ختام “أسبوع الزمالك للموسيقى" الذى كان من المقرر إقامته اليوم فى تمام السابعة مساءا .

وقالت إدارة مسرح الزمالك :" ‎لظروف خارجة عن إرادتنا، تم تأجيل الشعبي نايت من اسبوع المزيكا على مسرح الزمالك وسيتم تحديد الموعد الجديد عن قريب".

وجمع مسرح الزمالك 15 حفلة غنائية مختلفة المذاقات الموسيقية بين الطرب والروك والأندرجراوند والأفريكان والشعبي في أول تجربة من نوعها شهدتها القاهرة بتقديم مهرجان موسيقي يستمر على مدار أسبوع متواصل بواقع حفلة يوميا، في الفترة من 24 إلى 31 من شهر مارس الجاري.

وافتتحت فعاليات أسبوع الزمالك الموسيقي بحفل موسيقي بنكهة الأغنية الشعبية مع الفنان الوايلي في تمام السابعة مساء الخميس الماضى.

كما شهد الأسبوع الموسيقي توليفة من أشهر الفرق الغنائية المصرية، على رأسها فرقة وسط البلد بجانب كل من ستروبيري سوينج ولوكا والبطيخ وفرقة جاوي، إضافة إلى لمسات من الموسيقى الأفريكان مع فرق مشوار ومزيك وهاي دام.

الفرق الموسيقية المشاركة فى أسبوع الزمالك للموسيقى

وسط البلد

هوس

الوايلى

رضا البحراوى

دى چى توتى

جاوى

مشوار

أبو سهر

هاى دام

مزيك

أبيوسف

روك نايت

أسعار تذاكر أسبوع الزمالك للموسيقى

تأتى أسعار تذاكر أسبوع الزمالك للموسيقى ١٠٠ جنيه للحفلة الواحدة.

و١٠٠٠ جنيه لجميع حفلات الأسبوع.

و٣٠٠٠ جنيه لجميع حفلات الأسبوع "فئة VIP”.

وأوضح الفنان طارق صبري، مدير مسرح الزمالك، أن المهرجان الأسبوعي يأتي تتمة لرؤية المسرح الفنية في تقديم جميع الألوان الموسيقية بين الطرب والشعبي والأندجراوند لإرضاء مختلف الأذواق للجمهور من مختلف الأعمار، مشيرا إلى أن تجربة أسبوع الزمالك الموسيقي ستفتح الباب لتجارب مهرجانات وحفلات موسيقية جديدة وغير مألوفة سيشهدها مسرح الزمالك خلال العام الجاري.