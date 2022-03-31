عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضعف حجم الشمس 50 مرة.. التلسكوب الفضائي هابل يرصد اكتشافاً مذهلاً

ضعف الشمس بـ 50 مرة..
ضعف الشمس بـ 50 مرة.. هابل يرصد اكتشافاً مذهلا

كشف التلسكوب الفضائي «هابل» عن أبعد نجم شوهد على الإطلاق، حيث يفوق حجمه 50 مرة ضعف الشمس، كما أنه أكثر سطوعاً منها بملايين المرات فاستغرق ضوؤه 12.9 مليار سنة ليصل إلى الأرض.

تأجيل أول رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية بسبب البروفة الأخيرة للإطلاق

أول فندق في الفضاء يستعد لفتح أبوابه.. تفاصيل

وحسب مجلة «نيتشر» العلمية المرموقة أطلق معدّ التقرير الرئيسي، براين ويلش، من جامعة «جونز هوبكنز» في مدينة بالتيمور الأمريكية على النجمة المكشفة اسم «إيرندل» الذي يعني «نجمة الصباح» باللغة الإنجليزية القديمة.

وقال براين ويلش في بيان: «لم نصدّق في البداية ما رصده التلسكوب، كان موجوداً منذ زمن بعيد لدرجة أنّه ربما لم يكن مكوّناً من المواد نفسها كالنجوم الموجودة من حولنا اليوم»، منوهاً إلى أن: «إجراء دراسات حول هذا النجم سيفتح مجالاً أمام معرفة المزيد عن فترة معينة من الكون نجهلها لكنّها أفضت إلى كل ما نعرفه اليوم».

من جانبها، أشارت وكالة الفضاء الأوروبية التي تدير التلسكوب إلى جانب وكالة الفضاء الاميركية ناسا في بيان، إلى أن التلسكوب الفضائي الجديد «جيمس ويب» سيراقب «إيرندل» بدءاً من هذا العام.

ومثل صوت جسم يتلاشى كلّما ابتعد، تتمدد موجة الضوء وتنتقل من التردد الظاهر إلى العين المجردة ثم إلى الأشعة تحت الحمراء.

وعلى عكس هابل الذي يتمتع بقدرة بسيطة لالتقاط الأشعة تحت الحمراء، سيركز جيمس ويب على الموجات الضوئية، مما سيمكنه من رصد أجسام بعيدة أكثر.

وقارنت وكالة الفضاء الأوروبية هذا التأثير بالتموجات الموجودة على سطح الماء التي يمكنها في ظل طقس جيد أن تبث أشعة ضوئية موسعة على أرضية مسبح.

 

إيرندل النجم وكالة الفضاء هابل التلسكوب الفضائي ضعف الشمس نيتشر نجمة الصباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

إنقلاب أتوبيس مدرسة على محور جوزيف تيتو في القاهرة دون ضحايا.. فيديو وصور

أسعار الدولار اليوم الخميس 31 مارس 2022 فى البنوك المصرية

مهند لاشين يوافق على الانضمام إلى الزمالك.. تفاصيل

الجرام يلامس الألف جنيه| أسعار الذهب اليوم الخميس 31-3-2022

الفيفا يناقش طلب إعادة مباراة مصر والسنغال مع اتحاد الكرة .. اليوم

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

ترشيحاتنا

السفير المصري في بودابست يلتقي أمين عام البرلمان المجري

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرًا جديدًا

لدعم الأسر بالمناطق الفقيرة.. القصير: لدينا العديد من المشروعات الزراعية تناسب المرأة

إشادات واسعة بـ برومو الاختيار 3 وتخطيه نصف مليون مشاهدة خلال ساعات

صندوق تحيا مصر: قوافل أبواب الخير تستهدف 15 ألف أسرة في سوهاج

التنمية المحلية: استحداث 15 دورة وبرنامجا تدريبيا جديدا بسقارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

فيديو

البلوجر سلمى عبد العظيم تعثر على «عمل سفلي» باسمها في المقابر.. فيديوجراف

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه "فيديوجراف"

الجمعة.. كويكب ضخم في طريقه لـ الأرض.. فيديوجراف

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ