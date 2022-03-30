أول فندق في الفضاء يستعد لفتح أبوابه.. تفاصيل

يستعد الخبراء لـ تنفيذ أول فندق فضاء في العالم لافتتاح أبوابه في عام 2027، وعلى الرغم من أنه قد يبدو بعيدًا، إلا أن الخطط الخاصة بالفندق المصمم على طراز السفن السياحية بدأت منذ حوالي ثلاث سنوات.

وفقًا لمؤسسة جيتواي ، سوف يطفو الفندق مكان الإقامة فوق الغلاف الجوي للأرض، وقد بدأ في الوقت الذي بدأت فيه الخطط في عام 2019 ، كان المشروع يسمى محطة فون براون.

ستتألف من 24 وحدة متصلة بواسطة أعمدة المصعد لتشكيل عجلة دوارة تحاكي الجاذبية باتجاه الحواف، ومنذ ذلك الحين ، أطلق على الفندق المستقبلي اسم Voyager Station وتقوم ببنائه شركة Orbital Assembly Corporation.

تخطط شركة البناء ، التي تركز على الهياكل التي تعتمد على الجاذبية ، للكشف عن الفندق في السنوات القليلة المقبلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال تيم ألاتوري ، كبير مهندسي التصميم في Gateway Foundation ، لشبكة CNN: "تدور المحطة ، وتدفع محتويات المحطة إلى محيط المحطة ، إلى حد كبير بالطريقة التي يمكنك بها تدوير دلو من الماء، وقد يندفع الماء إلى الدلو ويبقى في مكانه".

وقال تيم أيضًا إن الشركة تأمل في نقل قطعة من الأرض إلى الفضاء الخارجي، مضيفًا: "سيكون لدينا عدد من الأنشطة الترفيهية والألعاب المختلفة التي ستسلط الضوء على حقيقة أنك قادر على القيام بأشياء لا يمكنك القيام بها على الأرض".

فيما أضاف:"بسبب انعدام الوزن وانخفاض الجاذبية ، ستكون قادرًا على القفز أعلى ، وتكون قادرًا على رفع الأشياء ، وتكون قادرًا على الركض بطرق لا يمكنك القيام بها على الأرض".

أخبر الطيار السابق للشركة جون بلينكو المنشور أن الوقت الحالي هو وقت مهم للسفر إلى الفضاء، وختم قائلاً: “نحاول أن نجعل الجمهور يدرك أن هذا العصر الذهبي للسفر إلى الفضاء على الأبواب. إنه آتٍ. إنه قادم سريعًا”.

من غير الواضح كم سيكون مكان الإقامة ، لكنه بالتأكيد لن يكون رخيصًا، وقالت مؤسسة جيتواي إنهم يريدون في النهاية جعل الفندق مشابهًا لـ رحلة إلى ديزني لاند.