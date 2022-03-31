مصرع ربة منزل في الدقهلية بعد تناولها الحبة السامة

لقيت ربة منزل في محافظة الدقهلية مصرعها متأثرة بتعاطي حبتين من "حبة الغلة القاتلة" بعد ‏أن اتصلت علي شقيقتها وأبلغتها مرورها بحالة نفسية سيئة، وأوصتها علي أولادها.

ووصلت إلي مستشفى ‏ميت سلسيل المركزي في حالة سيئة، وظلت تحت العلاج إلي أن توفيت متأثرة بسموم القرصين ‏الكيماويين الذين تعاطتهما،.

وأكد زوجها أنها أخذت "حبة الغلة" لمرورها بأزمة نفسية حادة وظروف ‏المعيشة خلال الفترة الأخيرة.‏

وكان مأمور مركز شرطة منية النصر قد تلقي إشارة من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوصول "سارة ر. م."، 25 ‏عامًا،ربة منزل، مقيمة بقرية برمبال القديمة، مصابة بحالة إعياء واضطراب في الوعي ادعاء تناول ‏حبوب غير معلومة "عدد 2 حبة غلة " وتعاني من اضطراب نفسي وارتفاع في ضغط الدم وزيادة ‏معدل التنفس وزيادة ضربات القلب وجري حجزها في مستشفى ميت سلسيل المركزي ولا يمكن ‏استجوابها.‏

انتقلت مباحث منية النصر إلي مكان الواقعة، وبسؤال شقيقة المصابة "ن. ر."، 42 عامًا، ربة منزل، في ‏محضر الشرطة، قررت بأن شقيقتها المصابة اتصلت بها وأبلغتها بأن حالتها النفسية سيئة وتوصيها علي ‏أولادها.‏

وفي وقت لاحق تبلغ من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوفاة المصابة، وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى ‏بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة .‏

وبسؤال زوج المتوفاة المدعو "ع. س."، 34 عامًا عامل عادي، ومقيم بقرية برمبال القديمة، في محضر ‏الشرطة، أكد أن زوجته أخذت حبة الغلة بسبب ظروف نفسية وظروف المعيشة ولا يتهم أحد بالتسبب في ‏ذلك ولا توجد شبهة جنائية.‏

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1462 لسنة 2022 إدارى منية النصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‏