مصرع ربة منزل في الدقهلية بعد تناولها الحبة السامة

لقيت ربة منزل في محافظة الدقهلية مصرعها متأثرة بتعاطي حبتين من "حبة الغلة القاتلة" بعد أن اتصلت علي شقيقتها وأبلغتها مرورها بحالة نفسية سيئة، وأوصتها علي أولادها.
ووصلت إلي مستشفى ميت سلسيل المركزي في حالة سيئة، وظلت تحت العلاج إلي أن توفيت متأثرة بسموم القرصين الكيماويين الذين تعاطتهما،.
وأكد زوجها أنها أخذت "حبة الغلة" لمرورها بأزمة نفسية حادة وظروف المعيشة خلال الفترة الأخيرة.
وكان مأمور مركز شرطة منية النصر قد تلقي إشارة من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوصول "سارة ر. م."، 25 عامًا،ربة منزل، مقيمة بقرية برمبال القديمة، مصابة بحالة إعياء واضطراب في الوعي ادعاء تناول حبوب غير معلومة "عدد 2 حبة غلة " وتعاني من اضطراب نفسي وارتفاع في ضغط الدم وزيادة معدل التنفس وزيادة ضربات القلب وجري حجزها في مستشفى ميت سلسيل المركزي ولا يمكن استجوابها.
انتقلت مباحث منية النصر إلي مكان الواقعة، وبسؤال شقيقة المصابة "ن. ر."، 42 عامًا، ربة منزل، في محضر الشرطة، قررت بأن شقيقتها المصابة اتصلت بها وأبلغتها بأن حالتها النفسية سيئة وتوصيها علي أولادها.
وفي وقت لاحق تبلغ من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوفاة المصابة، وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة .
وبسؤال زوج المتوفاة المدعو "ع. س."، 34 عامًا عامل عادي، ومقيم بقرية برمبال القديمة، في محضر الشرطة، أكد أن زوجته أخذت حبة الغلة بسبب ظروف نفسية وظروف المعيشة ولا يتهم أحد بالتسبب في ذلك ولا توجد شبهة جنائية.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1462 لسنة 2022 إدارى منية النصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.