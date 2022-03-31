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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية النرويجية: نقدر جهود مصر في القضية الفلسطينية ودعمها وقف إطلاق النار

السيدة أنيكين هويتفيلد،
السيدة أنيكين هويتفيلد، وزيرة الخارجية النرويجية

قالت “أنيكين هويتفيلد”، وزيرة الخارجية النرويجية ، إن أبرز قضايا التي تناولتها خلال مباحثاتها مع سامح شكري، وزير الخارجية، مؤتمر “كوب 27”، والوضع في أوكرانيا، وحقوق الإنسان، ومجالات اقتصادية.

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وأضافت “هويتفيلد”، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها المصري، تم توقيع عدة اتفاقيات بين الحكومة المصرية، والشركات النرويجية العاملة في مجال الطاقة المتجددة.

ونوهت وزير خارجية النرويج، باهتمام المملكة بقضايا العالم، مشيرة إلى أنها قامت بزيارة إلى فلسطين وإسرائيل، للتحدث عن حل للدولتين، ووضع اللاجئين.

وأكدت "نقدر جهود الحكومة المصرية في ملف فلسطين وإسرائيل، ودعمها لوقف إطلاق النار".

الخارجية النرويجية القضية الفلسطينية السيدة أنيكين هويتفيلد السفير سامح شكري مجال الطاقة المتجددة

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