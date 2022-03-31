اعلان الحداد في جنين والرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته، والتي تمثلت باقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، والجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة جنين، وأسفرت عن استشهاد عدة مواطنين وإصابة 14 آخرين، بينهم ثلاث بحالة الخطر.

وحذرت الرئاسة، من هذا التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سواء في المسجد الأقصى المبارك، او اقتحام مدينة جنين صباح اليوم، معتبرة ان مثل هذه الاستفزازات المتمثلة بمواصلة الاقتحامات وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني، وجرائم المستوطنين اليومية، ستجر المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد.

واعتبرت ان هذه سياسة إسرائيلية تصعيدية، لا تنسجم مع الجهود المبذولة على الصعد كافة لجعل شهر رمضان المتزامن مع الأعياد شهراً مقدساً.



وحمّلت الرئاسة، حكومة الاحتلال، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها، كما طالبت الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تدفع بالأوضاع نحو الانفجار.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص.



وأفادت وزارة الصحة باستشهاد المواطنين يزيد نضال سعد الدين السعدي (27 عاما) من مدينة جنين، وسند محمد خليل أبو عطية (17 عاما) من مخيم جنين، متأثرين بجروحهما، فيما وصلت مستشفى ابن سينا في المدينة ثلاث إصابات خطيرة وإصابة طفيفة، كما وصلت 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأشارت الوزارة إلى أن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال في محيط مستشفى جنين الحكومي دخل إلى قسم الطوارئ وأربك العمل بالمستشفى.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، واعتقلت الشاب علي أنور مرزوق، كما اعتقلت الشاب إسلام بعجاوي من بلدة يعبد.

وأعلنت القوى الوطنية في محافظة جنين، الاضراب الشامل، حدادا على أرواح الشهداء.

