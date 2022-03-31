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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة "معًا" الفلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 3 فلسطينيين من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب الوكالة، أصيب مستعرب من وحدة "دوفدوفان" خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم الخميس، مدينة ومخيم جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أصيب خلالها 7 مواطنين بالرصاص.  

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كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد فتى فلسطيني (17 عاماً) متأثراً بإصابته الحرجة وآخر (23 سنة) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة إلى وصول إصابات خطيرة وإصابة طفيفة الى مستشفى ابن سينا وإصابات بالرصاص الحي في الأطراف وصلت مستشفى جنين الحكومي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامه جنين.

فيما أطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع في محيط مستشفى جنين الحكومي ودخل إلى قسم الطوارئ وإرباك في العمل نتيجة لذلك.

كما شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 25 مواطنا من الضفة.

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