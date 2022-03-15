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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص
مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قُتل فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية.

ويبلغ القتيل من العمر 27 عامًا، وهو والد لثلاثة أطفال ويدعي "سالم الهربد" فجر اليوم برصاص أفراد وحدة "المستعربين" في الشرطة في مدينة رهط.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتصب صباح اليوم، إنه "قبل وقت قليل، خلال نشاط وحدة المستعربين في رهط بهدف اعتقال مشتبهين اثنين، فُتحت النيران الحية تجاه القوات".

وزعم بيان الشرطة أن قواتها تعرضت للخطر من جراء إطلاق النار، وأنه "حيّدت المسلح الذي شكل خطرًا على حياتها"، لكنها أوضحت أنه "لا مصابين بين المقاتلين".

وادعت الشرطة أنها عثرت على مسدس وذخيرة، كما نشرت صورة لما قالت إنه مسدس كان بحوزة القتيل

 

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