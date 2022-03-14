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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. أمريكا تحذر الصين من مساعدة روسيا.. هجوم إلكتروني يعطل جميع المواقع الحكومية في إسرائيل

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أمريكا: انحياز الصين إلى روسيا مقلق للغاية

قالت أمريكا، اليوم الإثنين، إن انحياز الصين إلى روسيا مقلق للغاية، وذلك بعد لقاء بين مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، والدبلوماسي الصيني البارز، يانج جيتشي في روما دام سبع ساعات وتباحثا خلاله الحرب في أوكرانيا وقضايا أمنية أخرى.

أمريكا تحذر من دعم الصين لـ روسيا خلال غزو أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن تراقب عن كثب إلى أي مدي تقدم الصين الدعم لـ موسكو خلال حرب روسيا علي أوكرانيا.

أمريكا لـ حلف الناتو: الصين مستعدة لمساعدة روسيا عسكريا

قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها في الناتو أن الصين مستعدة لتقديم مساعدات عسكرية لروسيا.

روسيا تعلن تدمير 1298 دبابة أوكرانية و145 طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي دمر 145 مسيرة أوكرانية، و 1298 دبابة ومدرعة، و 124 نظام إطلاق صواريخ متعدد.

تطور مروع.. الأمم المتحدة تحذر من نشوب صراع نووي

دق أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخطر بشأن قيام روسيا برفع مستوى التأهب لقواتها النووية، واصفا الخطوة بأنها "تطور مروع"، محذرا من أن نشوب صراع نووي بات محتملا مرة أخرى.

هجوم إلكتروني.. تعطل جميع المواقع الحكومية في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن جميع المواقع الإلكترونية الحكومية في إسرائيل تعطلت وتوقفت عن العمل.

وزيرة التخطيط: مصر لم تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لوكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الاثنين، إن مصر لم تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي.

فيسبوك تحذر: لن نسمح لأحد بتهديد الرئيس الروسي

أوضحت منصة ميتا "فيسبوك"، الشركة الأم لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك و نستجرام، اليوم الاثنين أنه لا يمكن للمستخدمين نشر منشورات تدعو إلى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو رؤساء دول آخرين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

أبراموفيتش مالك تشيلسي مدين لملكة بريطانيا بـ 10000 إسترليني

صادرت الحكومة البريطانية جميع أملاك وأصول الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، بموجب عقوبات ضخمة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

قائد سابق بالجيش البريطاني يدعو الغرب إلى اغتيال بوتين

دعا القائد السابق في الجيش البريطاني ريتشارد كيمب، حلف الشمال الأطلسي "الناتو" والحلفاء الغربيين إلى عدم استبعاد سيناريو اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

اعتراف صادم من الكرملين: حرب أوكرانيا لا تسير وفق الخطة الموضوعة

أدلى قائد الحرس الوطني الروسي بتصريح مثير للجدل نقلته عنه وكالة "رويترز" البريطانية، حيث قال إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تسير وفق ما خطط لها.

أكبر تفش لكورونا.. إغلاق مدن ومصانع في الصين مع عودة انتشار الوباء

اضطرت السلطات في الصين لفرض الإغلاق مجددا بعدد من المدن والمصانع والشركات، في محاولة لاحتفاء عودة تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" بعد تسجيل البلاد، مؤخرا، أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس منذ فبراير 2020.

روسيا تستعد لحظر تصدير القمح والذرة حتى منتصف العام

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الاثنين، بأن روسيا قد تحظر صادرات القمح والشعير والذرة في الفترة من 15 مارس إلى 30 يونيو.

وول ستريت جورنال: السعودية تدعو رئيس الصين لزيارة المملكة

دعت المملكة العربية السعودية، الرئيس الصيني شي جين بينج، لزيارة الرياض، في وقت تسعى فيه المملكة لتعميق العلاقات مع الصين، وسط توتر في العلاقات بين واشنطن وبكين.

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