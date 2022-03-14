أكبر تفش لكورونا.. إغلاق مدن ومصانع في الصين مع عودة انتشار الوباء

اضطرت السلطات في الصين لفرض الإغلاق مجددا بعدد من المدن والمصانع والشركات، في محاولة لاحتفاء عودة تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" بعد تسجيل البلاد، مؤخرا، أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس منذ فبراير 2020.

وقضى السكان عددهم 17 مليون شخص في مدينة شنتشن، التي تعد مركزا للتكنولوجيا في الصين، أول يوم كامل لهم تحت الإغلاق، اليوم الاثنين.

وحسب وكالة "فرانس برس"، تزامن ذلك مع عودة فرض القيود في جميع أنحاء شنجهاي والمدن الصينية الكبرى الأخرى، لمكافحة تفشي المرض.

إغلاق الشركات والمصانع

وفي ذات السياق، قالت شركة "فوكسكون"، المورد الرئيسي لشركة "آبل"، إنها علقت عملياتها بمدينة شنتشن، حيث كان الإغلاق صعبا على الأنشطة الاقتصادية القائمة مركز التصنيع.

وتعد شنتشن واحدة من عشر مدن على مستوى الصين التي أغلقت أمام جميع السكان، واتخذ الإجراء يوم الاثنين في بعض أجزاء من المراكز الرئيسية الأخرى بما في ذلك داليان ونانجينج وتيانجين، المجاورة للعاصمة.

ويحذر مسؤولو الصحة في الصين من فرض قيود أكثر صرامة، في وقت تتزايد التساؤلات بشأن جدوى نهج الصين "صفر كوفيد" في مواجهة متغير "أوميكرون" شديد العدوى.

وسجلت السلطات الصينية الاثنين، 2300 إصابة جديدة بكورونا في أنحاء البلاد، بعد أن سجلت الأحد نحو 3400 إصابة، في أعلى حصيلة منذ بدء تفشي الوباء.

بدوره، قال هوانج تشيانج المسؤول في مدينة شنتشن في تصريحات صحفية "كان هناك العديد من التجمعات الصغيرة في القرى والمصانع الحضرية، ويشير هذا إلى وجود مخاطر عالية للانتشار المجتمعي، ولا تزال هناك حاجة لمزيد من الاحتياطات".

وفي شنجهاي، المدينة التي تضم أكبر عدد من السكان في الصين، تم إغلاق أحياء سكنية، وتسعى السلطات جاهدة لتجنب الإغلاق العام.

على جانب آخر، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في بورصة هونج كونج الاثنين، وسط قلق المستثمرين من تأثير انتشار الفيروس في شنجن التي تستقبل عمالقة التكنولوجيا مثل هواوي وتنسنت، وأكبر مصانع فوكسكون.

بينما سجلت مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد، أكثر من 1000 إصابة لليوم الثاني على التوالي، حيث تم فرض الحجر على 5 مدن على الأقل في المقاطعة منذ بداية مارس، بينها تشانجتشون، المركز الصناعي الرئيسي الذي يبلغ عدد سكانه 9 ملايين.

وتمكنت الصين حتى الآن من السيطرة على بؤر تفشي الوباء المتفرقة، عبر سياسة عدم التسامح المطلق في مكافحة الفيروس، من خلال فرض حجر محلي وإجراء فحوص جماعية ومراقبة السكان من خلال تطبيقات التعقب، كما لا تزال حدود البلاد شبه مغلقة، فيما تؤكد الحكومة الصينية أنها مستمرة في الوقت الحالي في الالتزام باستراتيجية وقف انتقال العدوى.