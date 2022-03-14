اعتراف صادم من الكرملين: حرب أوكرانيا لا تسير وفق الخطة الموضوعة

أدلى قائد الحرس الوطني الروسي بتصريح مثير للجدل نقلته عنه وكالة "رويترز" البريطانية، حيث قال إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تسير وفق ما خطط لها.

واعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن التصريح هو أقوى اعتراف حتى الآن من مسؤول في الكرملين بأن الغزو الروسي لأوكرانيا يسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا.

وقال فيكتور زولوتوف قائد الحرس الوطني الروسي والحليف المقرب والحارس الشخصي السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين:"أود أن أقول نعم، ليس كل شيء يسير بالسرعة التي نريدها".

وألقى زولوتوف باللوم في ضعف تقدم روسيا على عناصر يمينية متطرفة مختبئة بين السكان الأوكرانيين، ولعب على اتهام استخدمته موسكو مرارا وتكرارا لتبرير غزوها بأن النازيين الجدد تسللوا إلى أوكرانيا.

ولم تؤكد هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بشكل مستقل هذه التصريحات التي ذكرت رويترز أنها نشرت على الموقع الرسمي للحرس الوطني الروسي، لأن موقع الكرملين معطل حاليا.