مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان.. هو ما يهم قطاع كبير من المواطنين خلال شهر رمضان المبارك الذي يهل علينا خلال ساعات، حيث يتم تقوم مكاتب الشهر العقاري بتحديد مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان كل عام.

مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري خلال رمضان

وحددت مكاتب مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان ومكاتب التوثيق على مستوى محافظات مصر خلال شهر رمضان لتبدأ من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصراً خلال الشهر.

العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق سيكون كل أيام الأسبوع، فيما عدا الجمعة.

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان

خدمات عمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق خلال رمضان

ويقدم الشهر العقاري خلال شهر رمضان خدمات الكترونية عبر بوابة مصر الرقمية لاتستدعي التوجه الي مكاتب الشهر العقاري حيث يبلغ عدد الخدمات ٢٢ خدمة مقسمة الي ١٦ خدمة توثيق و٦خدمات شهر.

خدمات الشهر العقاري الالكترونية خلال شهر رمضان

وتقدم مكاتب العمل خلال مواعيد عملها في شهر رمضان عددا من الخدمات الالكترونية الاولى بالدخول على الموقع الالكتروني عبر بوابة مصر الرقمية بعدها ادخال كافة بيانات أطراف التعامل وفقاً للمعاملات المحددة التي يختارها، ثم سداد الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، واخيرا اختيار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لأحد فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته .

الخدمات المتاحة عبر هذا النظام، توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، وغيرها من خدمات التوثيق والشهر.

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان

ومن بين خدمات مكاتب العمل في شهر رمضان تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها طالب الخدمة دون التقيد بنموذج محدد ويتم من خلال كتابة بيانات أطراف المعاملة و المعلومات المطلوبة داخل المحرر إلكترونياً، بعدها يصدر له رقم كودي يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، ويقوم بتقديم الرقم للموثق،الذى يقوم باستدعاء طالب الخدمة لمراجعتها وإصدارها موثقة.

سيارات الشهر العقاري المتنقلة في رمضان 2022

كما تشمل الخدمات الالكترونية لمكاتب الشهر العقاري خلال موعيد عملها في رمضان، من خلال سيارات الشهر العقاري والتوثيق المتنقلة، سيارات الشهر العقاري المتنقلة تهدف إلى سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع ويمكن لسيارات الشهر العقاري المتنقلة إجراء كافة معاملات التوثيق السابقة لمن يرغب برسوم.

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان

نشهد العديد من العناء والمشاجرات التي يسببها الزحام في المصالح الحكومية وعلى رأسها الشهر العقاري، لذلك يبحث الكثير من المواطنين، عن طريقة تسجيل العقارات والممتلكات بالشهر العقاري في 2022 ، خاصة بعد اتخاذ وزارة العدل الإجراءات اللازمة لتسجيل الممتلكات إلكترونيا.

وفي ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها، إلى جانب تسهيل عمليات التسجيل للعقارات والأراضي، انتهت وزارة العدل من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، التي تعتبر الحل لكل المشاكل التي تواجه المواطنين في تسجيل ملكياتهم وسيتم العمل بها اعتبارا من ٨ مايو القادم.

القضاء على تعقيدات الإجراءات

وفي هذا الصدد، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن اللائحة التنفيذية الجديدة قضت علي تعقيدات الإجراءات التي كانت سببا في عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم، مشيرا إلى أن الحكومة تصدت لكل المشاكل التي تواجه المواطنين في التسجيل.

وأشار وزير العدل، إلى أنه سيتم اتاحة إجراءات التسجيل الكترونيا بعد شهرين من التنفيذ الفعلي لإجراءات التسجيل.

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان

مشكلة خطيرة في مصر

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة إن هناك مشكلة خطيرة بالدول، وهي أن نسبة العقارات المسجلة بها لا تتعدي الـ 9%، مما يعني وجود 91% من العقارات غير مسجلة داخل الدولة، وقيمة هذه العقارات غير المسجلة حوالي 23 تريليون جنية.

وأضاف "حسان"، خلال تصريحات لـ صدى البلد"، أن عدم تسجيل هذه العقارات يعني عدم وجود أوراق رسمية تثبت ملكية هذه العقارات، وبالتالي توجد هناك إشكاليات قانونية يقع أمامها المواطن.

وأشار "حسان"، أن تسجيل العقار يمنع عمليات النصب التي تحدث في بيع العقارات، وذلك لأنه إذا تم تسجيل العقار، لن يستطيع مالكه أو غيره بيعه لأكثر من شخص في وقت واحد، وهذا يعود لتسجيله بالشهر العقاري، وبالتالي يتم القضاء على العديد من القضايا التي تخص العقارات.

أهمية البيانات الكاملة عن العقارات

وتابع "حسان": "عندما توجد بيانات كاملة عن العقار بالدولة، يساعد على الحفاظ عليه أكثر وقت ممكن من الانهيار، ويكون محدد وقت بناؤه وبالتالي يمكن تحديد وقت صيانته، ويعتبر هذا بعد أمني والتسجيل الإلكتروني يساعد الدولة في رصد عدد كبير من العقارات في وقت واحد".

واختتم: "هناك بعد اجتماعي أيضا ينال عليه المواطن من التسجيل الإلكتروني، وهو حق الأولاد ورث العقار عن والدهم الذي يتوفى، بدلا من أن تصدره الدولة، لعدم وجود دليل لتسجيل ملكيتهم لهذا العقار، وهناك أيضا بعد اقتصادي في زيادة القيمة المالية للعقار عند تسجيله في الشهر العقاري وإهدار قيمته المالية في حالة عد تسجيله".

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان

تعديل قانون الشهر العقاري

وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، التي أقرتها الحكومة نوفمبر الماضي، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، وذلك من خلال عدد من الخطوات، وأهمها: إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، ووجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، إضافة إلى وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

وتم إصدار قانون الشهر العقاري 114 عام 46، وتم اكتماله عام 2022، وأصبح القانون الآن قادرًا على إزالة جميع العقبات والمشكلات التي كانت تقابل جميع المواطنين أثناء التسجيل.

ووفقاً لتعديلات القانون في عام 2022، فإن المواطن يستطيع أن يقدم المستندات والرسوم المطلوبة منه، وكل حالة لها مستندات خاصة ورسوم مستقلة، أي كل مواطن يختلف عن الآخر.

ويعتبر الغرض من قانون الشهر العقاري هو تحويل كافة العقارات من غير مُسجلة إلى عقارات مُسجلة، أي أن جميع العقارات في جمهورية مصر العربية تخضع لهذا التعديل، حيث تم وضع نموذج مُيسر لكل حالة بغرض نقل الملكية، مما يساعد على تحقيق ضمانات للمواطن أفضل بكثير من عدم تسجيل وحداته العقارية.

تعديلات قانون الشهر العقاري

وقدمت تعديلات قانون الشهر العقاري حزمة متكاملة من التيسيرات، والتي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي الخاص بضريبة التصرفات العقارية ومنها:

1- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.

2-الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.

3- إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.

4-إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.

5- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.

6- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

7- عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .

8- ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى .