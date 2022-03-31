عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان

مواعيد عمل الشهر
مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان.. هو ما يهم قطاع كبير من المواطنين خلال شهر رمضان المبارك الذي يهل علينا خلال ساعات، حيث يتم تقوم مكاتب الشهر العقاري بتحديد مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان كل عام.

وداعا للزحام وتعطيل المصالح.. تعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري والتسجيل إلكتروني

ياقوت: بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري 8 مايو 2022 |فيديو

مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري خلال رمضان

وحددت مكاتب مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان ومكاتب التوثيق على مستوى محافظات مصر خلال شهر رمضان لتبدأ من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصراً خلال الشهر.

العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق سيكون كل أيام الأسبوع، فيما عدا الجمعة.

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان

خدمات عمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق خلال رمضان

ويقدم الشهر العقاري خلال شهر رمضان خدمات الكترونية عبر بوابة مصر الرقمية لاتستدعي التوجه الي مكاتب الشهر العقاري حيث يبلغ عدد الخدمات ٢٢ خدمة مقسمة الي  ١٦ خدمة توثيق و٦خدمات شهر.

خدمات الشهر العقاري الالكترونية خلال شهر رمضان

وتقدم مكاتب العمل خلال مواعيد عملها في شهر رمضان عددا من الخدمات الالكترونية الاولى بالدخول على الموقع الالكتروني عبر بوابة مصر الرقمية بعدها ادخال كافة بيانات أطراف التعامل وفقاً للمعاملات المحددة التي يختارها، ثم سداد الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، واخيرا اختيار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لأحد فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته .

الخدمات المتاحة عبر هذا النظام، توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، وغيرها من خدمات التوثيق والشهر.

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان

ومن بين خدمات مكاتب العمل في شهر رمضان تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها  طالب الخدمة دون التقيد بنموذج محدد ويتم  من خلال كتابة بيانات أطراف المعاملة و المعلومات المطلوبة  داخل  المحرر إلكترونياً،  بعدها يصدر  له رقم كودي يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، ويقوم بتقديم  الرقم للموثق،الذى يقوم باستدعاء طالب الخدمة  لمراجعتها وإصدارها موثقة.

سيارات الشهر العقاري المتنقلة في رمضان 2022

كما تشمل الخدمات الالكترونية لمكاتب الشهر العقاري خلال موعيد عملها في رمضان، من خلال سيارات الشهر العقاري والتوثيق المتنقلة، سيارات الشهر العقاري المتنقلة تهدف   إلى سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع  ويمكن لسيارات الشهر العقاري المتنقلة إجراء كافة معاملات التوثيق السابقة لمن يرغب برسوم.

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان

نشهد العديد من العناء والمشاجرات التي يسببها الزحام في المصالح الحكومية وعلى رأسها الشهر العقاري، لذلك يبحث الكثير من المواطنين، عن طريقة تسجيل العقارات والممتلكات بالشهر العقاري في 2022 ، خاصة بعد اتخاذ وزارة العدل الإجراءات اللازمة لتسجيل الممتلكات إلكترونيا. 

وفي ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها، إلى جانب تسهيل عمليات التسجيل للعقارات والأراضي، انتهت وزارة العدل من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، التي تعتبر الحل لكل المشاكل التي تواجه المواطنين في تسجيل ملكياتهم وسيتم العمل بها اعتبارا من ٨ مايو القادم.

القضاء على تعقيدات الإجراءات

وفي هذا الصدد، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن اللائحة التنفيذية الجديدة قضت علي تعقيدات الإجراءات التي كانت سببا في عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم، مشيرا إلى أن الحكومة تصدت لكل المشاكل التي تواجه المواطنين في التسجيل.

وأشار وزير العدل، إلى أنه سيتم اتاحة إجراءات التسجيل الكترونيا بعد شهرين من التنفيذ الفعلي لإجراءات التسجيل.

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان

مشكلة خطيرة في مصر

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة إن هناك مشكلة خطيرة بالدول، وهي أن نسبة العقارات المسجلة بها لا تتعدي الـ 9%، مما يعني وجود 91% من العقارات غير مسجلة داخل الدولة، وقيمة هذه العقارات غير المسجلة حوالي 23 تريليون جنية.

وأضاف "حسان"، خلال تصريحات لـ صدى البلد"، أن عدم تسجيل هذه العقارات يعني عدم وجود أوراق رسمية تثبت ملكية هذه العقارات، وبالتالي توجد هناك إشكاليات قانونية يقع أمامها المواطن.

وأشار "حسان"، أن تسجيل العقار يمنع عمليات النصب التي تحدث في بيع العقارات، وذلك لأنه إذا تم تسجيل العقار، لن يستطيع مالكه أو غيره بيعه لأكثر من شخص في وقت واحد، وهذا يعود لتسجيله بالشهر العقاري، وبالتالي يتم القضاء على العديد من القضايا التي تخص العقارات. 

أهمية البيانات الكاملة عن العقارات

وتابع "حسان": "عندما توجد بيانات كاملة عن العقار بالدولة، يساعد على الحفاظ عليه أكثر وقت ممكن من الانهيار، ويكون محدد وقت بناؤه وبالتالي يمكن تحديد وقت صيانته، ويعتبر هذا بعد أمني والتسجيل الإلكتروني يساعد الدولة في رصد عدد كبير من العقارات في وقت واحد".

واختتم: "هناك بعد اجتماعي أيضا ينال عليه المواطن من التسجيل الإلكتروني، وهو حق الأولاد ورث العقار عن والدهم الذي يتوفى، بدلا من أن تصدره الدولة، لعدم وجود دليل لتسجيل ملكيتهم لهذا العقار،  وهناك أيضا بعد اقتصادي في زيادة القيمة المالية للعقار عند تسجيله في الشهر العقاري وإهدار قيمته المالية في حالة عد تسجيله".

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان

تعديل قانون الشهر العقاري

وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، التي أقرتها الحكومة نوفمبر الماضي، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، وذلك من خلال عدد من الخطوات، وأهمها: إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، ووجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، إضافة إلى وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

وتم إصدار قانون الشهر العقاري 114 عام 46، وتم اكتماله عام 2022، وأصبح القانون الآن قادرًا على إزالة جميع العقبات والمشكلات التي كانت تقابل جميع المواطنين أثناء التسجيل.

ووفقاً لتعديلات القانون في عام 2022، فإن المواطن يستطيع أن يقدم المستندات والرسوم المطلوبة منه، وكل حالة لها مستندات خاصة ورسوم مستقلة، أي كل مواطن يختلف عن الآخر.

ويعتبر الغرض من قانون الشهر العقاري هو تحويل كافة العقارات من غير مُسجلة إلى عقارات مُسجلة، أي أن جميع العقارات في جمهورية مصر العربية تخضع لهذا التعديل، حيث تم وضع نموذج مُيسر لكل حالة بغرض نقل الملكية، مما يساعد على تحقيق ضمانات للمواطن أفضل بكثير من عدم تسجيل وحداته العقارية.

تعديلات قانون الشهر العقاري

وقدمت تعديلات قانون الشهر العقاري حزمة متكاملة من التيسيرات، والتي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي الخاص بضريبة التصرفات العقارية ومنها: 

1- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.

2-الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.

3- إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.

4-إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.

5- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.

6- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

7- عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .

8- ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى .

الشهر العقاري عمل الشهر العقاري في شهر رمضان مكاتب الشهر العقاري خدمات الشهر العقاري الالكترونية سيارات الشهر العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

حبس أيمن منصور ندا سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف إعلاميين

في انتظار قرار حاسم.. 7 أسباب قوية تؤيد إعادة مباراة مصر والسنغال

بزيادة 13%.. التأمينات تستعد لبدء صرف معاشات إبريل من ماكينات الصراف الآلي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

ترشيحاتنا

استحواذ مصري على جوائز بطولة سوديك المفتوحة للإسكواش

“البحوث الإسلامية” يعلن أسماء المرشحين للابتعاث الخارجي خلال رمضان.. اضغط هنا

ألمانيا: سننهي الاعتماد على الطاقة الروسية هذا العام

موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

البرازيل في الصدارة والسنغال ثالثا.. ننشر تصنيف قرعة كأس العالم 2022

تصل لـ40 درجة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من رمضان ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

فيديو

طرح برومو برنامج رامز موفى ستار وفان دام كلمة السر ..فيديو

منى عراقي تبكي على الهواء: والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء |“فيديوجراف”

ابنته رفضت الصلح معه.. تطورات جديدة في أزمة الفنان رشوان توفيق |فيديوجراف

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. تحذيرات من الأرصاد في الأسبوع الأول بشهر رمضان|فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ