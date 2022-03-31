"الزغطة" عند الأطفال.. تعرف على أعراضها وأسبابها

يمكن أن يحدث الفواق أو ما يسمى بـ “الزغطة” عند الأطفال بدون سبب واضح وقد يسبب التعرض المفرط للأبخرة السامة في الإصابة بالفواق

إذا كنت تعاني من الفواق لأكثر من يومين ، فعليك طلب العناية الطبية و يمكن أن تساعد الأدوية في إيقاف الفواق إذا لم تنجح الطرق التقليدية.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندي إذا كنت تعاني من أعراض مثل التنميل ومشاكل الفواق ، فيجب عليك استشارة الطبيب قبل أن يتسبب الوفاق في السكتة الدماغية خطيرة وتتطلب علاجًا فوريًا.

هناك بعض العلاجات المنزلية الني تساعد على وقف الفواق وهي كالتالي :

خذ نفسًا عميقًا في كيس ورقي

خذ ملعقة صغيرة من السكر

احبس انفاسك

تناول كوبًا من الماء البارد

بملعقة ، ارفع قطعة الأنسجة اللحمية الموجودة في مؤخرة الحلق ،

اسحب لسانك و ضع ركبتيك على صدرك وقم بالزفير بقوة مع إغلاق فمك وأنفك

أما عن أبرز أسباب الفواق فهي كالتالي

1. كثرة الأكل.

2. تناول الطعام الحار

3. . تناول المشروبات الغازية مثل الصودا.

5. تناول الأطعمة الساخنة جدا أو المثلجة.

6. تغير مفاجئ في درجة حرارة الهواء.

7. جراحة البطن تسبب تهيج الأعصاب التي تتحكم في الحجاب الحاجز ، مما يؤدي إلى الفواق.