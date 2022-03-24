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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاجات متعددة تقضي على الكحة نهائيا

السعال
السعال

يلعب السعال دورًا في التخلص من التهابات الجسم و السعال المستمر و يعتمد أفضل علاج للسعال على السبب الكامن وراءه و هناك العديد من الأسباب المحتملة للسعال ، بما في ذلك الحساسية والالتهابات 

قد تساعد بعض العلاجات الطبيعية في تخفيف السعال إليك 3 علاجًات طبيعيًة للتخلص من السعال وفقا لموقع “هيلث”

1. شاي بالعسل


 اخلطي ملعقة من العسل بالماء الدافئ أو شاي عشبي وتناولي  هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم.ولايفضل تقديم العسل للأطفال أقل من عمر عام 

يعد شرب الشاي أو ماء الليمون الدافئ الممزوج بالعسل طريقة عريقة لتهدئة التهاب الحلق. لكن العسل وحده قد يكون مثبطًا فعالًا للسعال أيضًا.

في إحدى الدراسات ، تم إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 1 إلى 5 أعوام المصابين بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي ما يصل إلى ملعقتين صغيرتين (10 ملليلترات) من العسل في وقت النوم. يبدو أن العسل يقلل من السعال الليلي ويحسن النوم.

2. الزنجبيل


قد يخفف الزنجبيل السعال الجاف أو الربو ، لما له من خصائص مضادة للالتهابات. قد يخفف أيضًا من الغثيان والألم وتساعد  بعض المركبات المضادة للالتهابات في الزنجبيل على التخلص من السعال  

وتساعد المشروبات الساخنة بوجه عام على التخفيف  من أعراض السعال ، بما في ذلك التهاب الحلق والقشعريرة والتعب .

هل تعاني من السعال الدائم؟ .. طرق طبيعية للتخلص منه

بدون أدوية.. طرق طبيعية لعلاج السعال

3. الزعتر
 

للزعتر استخدامات طبية فهو علاج شائع للسعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجهاز الهضمي ويساعد تناول  الزعتر وأوراق اللبلاب في تخفيف السعال بشكل أكثر فعالية  ولعلاج السعال باستخدام الزعتر ، ابحث عن شراب السعال الذي يحتوي على هذه العشبة. بدلا من ذلك ، اصنعي شاي الزعتر عن طريق إضافة 2 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف إلى كوب من الماء الساخن. انقع لمدة 10 دقائق قبل التصفية والشرب.

 

سعال التهابات الجسم السعال المستمر أفضل علاج للسعال العلاجات الطبيعية شاي بالعسل health

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