ينقي الدم من السموم.. 18 فائدة لتناول الزعتر

يعتبر الزعتر من النّباتات العطريّة اللاذعة ذات اللون الأخضر الداكن، ينمو في الطبيعة وحده، ويُسمّى بالزّعتر البرّي، ولهذه النّبتة الكثير من الفوائد العلاجيّة والدّوائيّة حيثُ نراه يُستعمل في صناعة الأدوية المُختلفة.





قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الزعتر.





▪فوائد الزعتر للجسم:

١- يُقوّي جهاز المناعة في الجسم.

٢- يمنع الإصابة بأمراض القلب وتصلُّب الشّرايين.

٣- يُسكّن الآلام المُختلفة، ويُقوّي العضلات. ٤- يُعالج التهاب المسالك البوليّة والمثانة.

٥- يُخفّض نسبة الكولسترول الضّارّ في الدّم.

٦- يطرد الغازات من المعدة، ويمنع تخمُّرها، ممّا يُسهّل عمليّة الهضم، ويُعالج الإمساك. ٧- يُنقّي الكلى، ويُفتّت الحصوات، ويُعالج مُعظم أمراضِها كالمغص الكلوي.

٨- يقضي على الفطريّات، والطُّفيليّات، لاحتوائه على مادة الكارفكرول.

٩- يُعالج الإسهال عند تناوله مع زيت الزّيتون.

١٠- يُقوّي الذاكرة، ويُساعد على التّركيز والاستيعاب.

١١- يُنشّط الدّورة الدّمويّة في الجسم.

١٢- يمنع تساقط الشّعر، ويزيد من طوله وكثافته.

١٣- يُعالج ألم الأسنان، ويقي من الإصابة بالتّسوّس، والتهاب اللثة عند غليه مع القرنفل.

١٤- يُخفِّض الحرارة من خلال زيادة التّعرُّق في حالات الحُمّى.

١٥- يُستعمل في علاج الدّمامل والثآليل.

١٦- يدخل في صناعة العطور ومُستحضرات التّجميل، كما أنّه استُعمِل في تحنيط الموتى.

١٧- يمنع جفاف العين، وإصابتها بالمياه الزرقاء كما يُقوّي النّظر.

١٨- يُنقّي الدّم من السّموم عند شربه مع العسل الطّبيعيّ على الرّيق.



