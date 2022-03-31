السعودية: 150 حافلة و7 مسارات لنقل المصلين إلى المسجد النبوي

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ملامح خطة تشغيلية لمنظومة خدمات النقل الترددي (حافلات المدينة) خلال شهر رمضان المُقبل لنقل المصلين من الأهالي والزوار من المسجد النبوي الشريف وإليه، عبر تخصيص أسطول حافلات يتكون من 150 حافلة تعمل من خلال 7 مسارات رئيسية في المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الخميس/- أن الخدمة تتضمن تقديم الخدمات للمستفيدين عبر محطات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وقطار الحرمين السريع، وحي الخالدية، وحي سيد الشهداء، وموقف العالية، وموقف الجامعة الإسلامية، بجانب محطة الاستاد الرياضي لخدمة السكان في الأحياء الواقعة غرب المدينة.

وأضافت أنه من المقرر أن تبدأ حافلات الخدمة الترددية من المسجد النبوي الشريف وإليه يومياً طوال أيام الأسبوع ابتداء من الساعة الثالثة عصرا وتتواصل إلى ما بعد صلاة التراويح في مسار الذهاب والإياب، فيما سيتم تقديم الخدمة خلال أيام الجمعة من كل أسبوع ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، في حين سيتم التوسّع في تنفيذ الخدمة الترددية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان بحيث يتواصل تقديم الخدمة إلى ما بعد أداء صلاة القيام بنصف ساعة.

وتابعت أن الخطة التشغيلية لمنظومة حافلات النقل الترددي ارتكزت على المواءمة مع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف بالتنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم تعليق الخدمة مؤقتاً عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد، بما يضمن سهولة الوصول وانسيابية الحركة على أن ترفع الهيئة مستوى التواصل مع المستفيدين من خلال الرسائل النصية التوعوية SMS عند اكتمال الطاقة الاستيعابية.