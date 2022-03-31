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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بدون الأوفر برايس.. حماية المستهلك: بيع كافة السيارات في السوق بسعر الوكيل

وفد التنسيقية يلتقي
وفد "التنسيقية" يلتقي رئيس "حماية المستهلك"

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، المهندس  أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك بمقر الجهاز.

وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، في بداية اللقاء عن سعادته بتجربة التنسيقية في الحياة السياسية وحجم الإثراء الكبير الذى قام به أعضائها فى الحياة العامة.

وتحدث رئيس جهاز حماية المستهلك حول خطة عمل الجهاز  فى ضبط الأسعار، في ظل التحديات الكبيرة، وارتفاع بعض السلع عالميا، مشددا على أن هناك سيطرة كبيرة حاليا على السلع الغذائية، رغم ارتفاع بعضها عالميا.

وأشار حسام، إلى أن هناك توجيها مشددا من القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين فى ظل المتغيرات الجديدة، مؤكدا فى الوقت نفسه  أن عملية التخفيف تمثل ضريبة كبيرة للغاية على الدولة، لكنها قادرة حتى الان على مواجهة ذلك التحدى، قائلا" الوضع تحت السيطرة حتى الآن".

وأكد مؤمن سيد، عضو التنسيقية بأن اللقاء مع جهاز حماية المستهلك يأتي في دور اللقاءات الهامة مع مؤسسات الدولة على مختلف الاتجاهات، وفى إطار التنسيق حول القضايا العالقة سواء على الشأن الداخلى أو العالمى.

وتسائل النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ، حول تسعير السلع بشكل واضح وهو مطلب شعبي متزايد في كثير من دوائر نواب التنسيقية، وكذلك أعضاء البرلمان، كما تعرض النائب محمد السباعى لقضية الأسمدة و كيفية ضبط السوق السوداء للأسمدة.

ووجه النائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ، سؤالا حول كيفية متابعة الجهاز لخدمة ما بعد البيع، فيما وجه أحمد نصر الله عضو التنسيقية تساؤلا حول عمليات البيع أون لاين و كيفية السيطرة عليها.

وتحدثت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الانفلات في الأسعار والذى يصل عبر شكاوى متكررة يوميا ومن مختلف الاتجاهات، وقدمت مثلا بارتفاع الأسعار فى سوق السيارات والتى وصلت لعشرات الألاف، مؤكدة استعداد أعضاء التنسيقية فى دعم دور الجهاز تشريعيا عبر أدوات البرلمان المتاحة.

وشددت النائبة إيمان الألفى و النائبة أميرة صابر ضرورة دعم التجار الملتزمين وتشجيعهم على أداء دورهم.

وتحدثت النائبة مارسيل سمير عن دور الجهاز فى المحافظات الحدودية وكيفية دعم المواطنين في المحافظات الحدودية، وكذلك تسآلت النائبة مارثا محروس عن عمليات التنسيق التى يقوم بها الجهاز مع مؤسسات ووزارات الدولة، وكذلك متابعة خدمة مابعد البيع.

وتحدث النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن عمليات مراقبة الأسعار و ضبطها، مؤكدا أن هناك جشع من التجار فى هدم كافة المبادرات التى تقوم بها الدولة.

وطالب الدكتور أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ، بضرورة معرفة خطة  الجهاز في التوسع و افتتاح فروع له في المراكز و المدن.

وأكد النائب عمرو درويش، علي تقدير التنسيقية كافة الجهود الاستثنائية التى تفرضها التحديات العالمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى احتياج جهاز حماية المستهلك لعملية انتشار أكبر حتى يشعر المواطن بدوره.

في سياق متصل تسآل زكى القاضى حول دور الجهاز إعلاميا ومدى انتشاره فى الفترة الأخيرة ، مطالبا بضرورة وضع قائمة معتمدة من الجهاز يمكنها أن تتحدث للإعلام عن حملات الجهاز بشكل يومي، فيما تسآل عضو أحمد مجدى نجيب عن دور الجهاز في ضبط الأسواق.

وتجاوب المهندس أيمن حسام الدين مع كافة استفسارات أعضاء التنسيقية، مؤكدا أن هناك 880 حملة قام بها الجهاز مر فيهم على أكثر من 14  ألف حملة تضمنت أكثر من 3 آلاف محضر، وذلك خلال 26 يوم تقريبا، مشيرا إلى أن من قام بتلك الحملات 38 موظفا فقط في جهاز حماية المستهلك.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، علي أن عمليات الضبط التى تتم عبر كافة المسارات التى تقع فى نطاق مسؤولية الجهاز وحجم العمل المقدم فى كل مسار.

وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، صدور قرار ببيع كافة السيارات الموجودة في الأسواق  بسعر الوكيل دون اضافة اي زيادات فى الاسعار "الأوفر برايس" ويصدر القرار في الجريدة الرسمية قريبا، مع اعطاء الوكلاء مهلة تنفيذ شهر، مؤكدا أن ذلك سيساهم في مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

واختتم اللقاء بين وفد تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين و جهاز حماية المستهلك على اتفاق بتجديد اللقاءات خلال الفترة المقبلة، والتنسيق الكامل بين الجهاز والتنسيقية علي خطط العمل المقبلة بما يعود على المواطن بحالة من الرضاء والتعاون والتواصل المباشر مع جهاز حماية المستهلك ورفع كافة الشكاوى التى تصل من التنسيقية و أعضائها إلى الجهاز مباشرة لسرعة حلها.

حضر اللقاء من نواب التنسيقية  كلا من عمرو درويش ومارسيل سمير، أميرة صابر، محمد اسماعيل، أحمد رمزى، ومارثا محروس وإيمان الالفى ومحمد طارق أعضاء مجلس النواب.

كما شارك من أعضاء مجلس الشيوخ  كلا من محمد السباعي، عمرو عزت، احمد قناوى، بالإضافة لأعضاء التنسيقية مؤمن سيد، زكى القاضى، احمد نصر الله، شادى الكردى، ريهام الشبراوى، أحمد مجدى نجيب.

تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام الدين الأسعار السلع الغذائية

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