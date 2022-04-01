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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الشناوي يهنئ الأمة الاسلامية بشهر رمضان المبارك

صدى البلد

هنأ احمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، الأمة الاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “رمضان كريم وكل سنه والشعوب الاسلاميه بخير وشهر مبارك عليكم انشاءالله 🙏”.

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بيراميدز: لا مفاوضات مع الزمالك أو أي ناد لرحيل رمضان صبحي

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بيراميدز يواجه أهلي بنغازي وديا

عاد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل استمر  ٢٥٢ يوما بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض الشناوي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة بيراميدز وانبي في الدوري النسخة الماضية يوم ٦ يوليو من العام المنقضي، ليجري جراحة في ألمانيا واستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي منذ ذلك الحين حتى عاد ليشارك مجددا بعد غياب طويل.

وحل الشناوي بديلا في الشوط الثاني من مباراة بيراميدز ومصر المقاصة الودية على ملعب الدفاع الجوي، ليعود مرة أخرى للملاعب بعد غياب طويل استمر قرابة ٢٥٢ يوما بسبب تلك الإصابة القوية.

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