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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة عريس ليلة الزفاف بسبب دواء خاطئ

صدى البلد

دخل شاب في غيبوبة عقب إنتهاء حفل زفافه مباشرة، و  أصيبت زوجته بحالة من الصدمة، و لكن كانت الكارثة بعد مضي 4 ساعات في المستشفى أخبرهم الأطباء أن العريس توفى نتيجة إرتفاع شديد في ضغط الدم . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن عروس بالغة من العمر 22 عاما، فقدت زوجها عقب ساعات من عقد قرانها، و ذلك بعد أن أصيب بإرتفاع شديد في ضغط الدم و نقل على إثره إلى المستشفى . 

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أشارت العروس إلى أن الأمور في اليوم كانت تسير بسلام و هدوء و كان كلا من العريس و العروس يستعدان للسفر في ليلة الزفاف لقضاء شهر العسل، إلا أن القدر لم يمهلهما الوقت للسفر . 


شعر العريس بالصداع الشدبد قبل بداية مراسم الزفاف، فأشار عليه أحد أصدقائه بدواء لتخفيف حدة الصداع، و لكنه لم يعلم أن ذلك الدواء سيتسبب في إرتفاع ضغط الدم للعريس، و حدث ما لم يتوقعه الجميع و أصيب العريس بالإغماء عقب إنتهاء حفل الزفاف بعد أن شعر بدوار شديد في نهاية الحفل 

جدير بالذكر أنه تم نقل الشاب البالغ من العمر 25 عاما، إلى المستشفى و دخل في غيبوبة في ليلة الزفاف، و مكثت العروس بالفستان الابيض تنتظره في المستشفى، إلا أن الطبيب أخبرهم بما لم يتوقعوه بأن العريس توفى نتيجة إرتفاع كبير في ضغط الدم .

 

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