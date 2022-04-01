وفاة عريس ليلة الزفاف بسبب دواء خاطئ

دخل شاب في غيبوبة عقب إنتهاء حفل زفافه مباشرة، و أصيبت زوجته بحالة من الصدمة، و لكن كانت الكارثة بعد مضي 4 ساعات في المستشفى أخبرهم الأطباء أن العريس توفى نتيجة إرتفاع شديد في ضغط الدم .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن عروس بالغة من العمر 22 عاما، فقدت زوجها عقب ساعات من عقد قرانها، و ذلك بعد أن أصيب بإرتفاع شديد في ضغط الدم و نقل على إثره إلى المستشفى .



أشارت العروس إلى أن الأمور في اليوم كانت تسير بسلام و هدوء و كان كلا من العريس و العروس يستعدان للسفر في ليلة الزفاف لقضاء شهر العسل، إلا أن القدر لم يمهلهما الوقت للسفر .



شعر العريس بالصداع الشدبد قبل بداية مراسم الزفاف، فأشار عليه أحد أصدقائه بدواء لتخفيف حدة الصداع، و لكنه لم يعلم أن ذلك الدواء سيتسبب في إرتفاع ضغط الدم للعريس، و حدث ما لم يتوقعه الجميع و أصيب العريس بالإغماء عقب إنتهاء حفل الزفاف بعد أن شعر بدوار شديد في نهاية الحفل

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جدير بالذكر أنه تم نقل الشاب البالغ من العمر 25 عاما، إلى المستشفى و دخل في غيبوبة في ليلة الزفاف، و مكثت العروس بالفستان الابيض تنتظره في المستشفى، إلا أن الطبيب أخبرهم بما لم يتوقعوه بأن العريس توفى نتيجة إرتفاع كبير في ضغط الدم .