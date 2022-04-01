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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشط جسمك.. تمارين رياضية لتقوية العضلات

صدى البلد

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، تمارين رياضية وظيفية لتقوية وتنشيط عضلات الجسم كله.

وقالت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن التمارين الوظيفية تعمل على زيادة ضربات القلب، وحرق الدهون كاملة.

ونوهت كوتش سارة بضرورة التسخين أولاً وتنشيط الجسم وتحريكه، قبل البدء في أي تمارين رياضية، لتكون العضلات جاهزة لأي حركة، وتجنب حدوث "الشد العضلي".

وأشارت مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إلى أن هذه التمارين تتم من خلال استخدام "الدمبل"، ويمكن تعويض الدمبل بـ"زجاجتي مياه، أو زجاجتي رمل، يكون وزنهما مثل بعضهما".

تمارين رياضية عضلات الجسم اللياقة البدنية التمارين الصباحية اخبار التوك شو

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