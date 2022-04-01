عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الزراعة التعاقدية للذرة تؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن .. طفرة كبيرة فى الإنتاج والصناعة..والفلاحين :الأعلاف تمثل 70% من إجمالي تكاليف الإنتاج

الدواجن
الدواجن

خبير : تنفيذ الزراعة التعاقدية للذرة يؤدى إلي انخفاض أسعار الدواجن

توفير الذرة الصفراء والصويا فى مصر يؤدي لطفرة فى إنتاج وصناعة الدواجن
القصير: تخصيص مناطق لإقامة مشروعات ضخمة في الثروة الداجنة
الفلاحين : الأعلاف تمثل 70 % من إجمالى تكاليف انتاج الدواجن 
 

تعد صناعة الدواجن من أهم الصناعات المتواجدة فى مصر ، حيث يصل الاستثمار فيها إلي 100 مليار جنيه ، وتسعى وزارة الزراعة جاهدة بحماية تلك الصناعة وتدعيمها من خلال عدة قرارات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وفى هذا الصدد ، عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا اليوم، الثلاثاء، مع اتحاد منتجي الدواجن لبحث تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لمحصول الذرة الموسم القادم.

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة عين شمس والخبير الزراعي ، أن تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لمحصول الذرة الموسم القادم سيؤدى إلي طفرة كبيرة فى صناعة الدواجن، لأن المنتج المحلى من الذرة سيوفر أعلاف الدواجن بأسعار مناسبة ، وفى نفس الوقت ستكون بكميات كبيرة داخل مصر.

وأضاف "جلال" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن الزراعة التعاقدية مع المزارعين فى الذرة الصفراء سيجعهم على زراعتها لإنه سيضمن الربح الجيد من تلك الزراعة ، مؤكدا أن مكون الذرة الصفراء هام جدا فى أعلاف الدواجن .

انخفاض أسعار الدواجن

وأشار " عميد كلية زراعة عين شمس والخبير الزراعي"، إلى أن هذا القرار سيؤدى إلي انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق لأنه يوفر الأعلاف بأسعار جيدة ، منوها إلي أن الأعلاف تمثل 70 % من تكلفة صناعة الدواجن .

وأوضح الدكتور أحمد جلال أن توفير الذرة الصفراء والصويا فى مصر  يعنى طفرة كبيرة جدا فى انتاج وصناعة الدواجن ، لإنهما أهم مصدرين لأعلاف الدواجن ، مشيدا بتلك القرارات فى سبيل حماية الثروة الداجنة .

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن هناك تخوفات من قرار تطبيق الزراعة التعاقدية مع المزارعين على الذرة الصفراء وهى عدم تنفيذها على أرض الواقع لأنها تكررت عدة مرات تلك القرارات ولم يتم تنفيذها مع المزارعين .

وناشد "أبوصدام" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، وزارة الزراعة بإعلان سعر شراء الذرة قبل زراعتها من أجل تشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة منها ، كما طالب بضرورة الزام الوزارة التعاقد للطرفين حتى يتم تجنب كل مشاكل الأعوام السابقة .

 

%70 من تكاليف إنتاج الدواجن يعتمد على الأعلاف

وأشار "نقيب الفلاحين" إلي أن تنفيذ الزراعة التعاقدية للذرة على أرض الواقع خطوة هامة جدا لإن لها تأثير بشكل مباشر على أسعار الدواجن ، إذ تمثل 70 % من تكلفة صناعتها، وبالتالى فإن توفيرها محليا سيكون له مردود ايجابى على أسعار وانتاج الدواجن .

وأكد أننا نستورد مايقرب من 8 مليون طن سنويا من الذرة الصفراء من الخارج لإن الذرة أهم مكون فى الأعلاف ، وهذا يعد خطوة مهمة جدا ومطلوبة خاصة فى ظل الحرب  الروسية الأوكرانية والتأثير على استيراد الأعلاف .

وأكد القصير أن الدولة حريصة على حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، كما أن الدولة لديها رؤية مستقبلية واستثمارات واعدة في هذا المجال من خلال تخصيص مناطق لإقامة مشروعات ضخمة في الثروة الداجنة.

وقال إنه في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف، فإن الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من جميع المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية، خاصة صناعة الدواجن. 

وأضاف أن الوزارة تسعى لتشجيع المزارع على زراعة محصول الذرة الموسم القادم، وذلك عن طريق الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للفلاح سعرا عادلا، كما تضمن توافر المحصول لمصانع الأعلاف.
وطالب وزير الزراعة، اتحاد منتجي الدواجن بتحديد الكميات اللازمة من محصول الذرة ووضع سعر له ضمان مع وضع آليات محددة للتسعير في تاريخ الاستلام، وأيضا تحديد آليات تضمن تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد والمزارعين.

ووجه بسرعة الانتهاء من مناقشة النقاط السابقة والوصول إلى النتائج التي ترضى جميع الأطراف وتحقق مصلحة المزارعين ومنتجي الدواجن وتضمن توافر المحصول بالسعر العادل. 

‏من ناحيته، اقترح المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن يتم تحديد حد أدنى لسعر الذرة حتى يكون أمانا للفلاح، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح ‏حتى يستفيد بأعلى الأسعار.

وزير الزراعة انخفاض أسعار الدواجن الزراعة الفلاحين اسعار الدواجن زراعة عين شمس الثروة الداجنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

"الصحة" تطلق 45 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من شهر رمضان

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

ترشيحاتنا

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

انفوجراف.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات خلال شهر رمضان

لوتس تطرح "إليتري" بقوة 900 حصان خلال عامين

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالقليوبية

التنمية المحلية : فتح المحلات والمطاعم والمقاهي حتى 2 صباحا فى رمضان

إقرار 24 قانونا.. كشف حساب مجلس النواب خلال 3 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

فيديو

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ