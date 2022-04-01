بقوة 1233 حصان.. Czinger 21C الخارقة تشارك في مهرجان جوود وود.. صور وفيديو

كشفت شركة سيارات أمريكية ناشئة تدعى Czinger أول نموذج لها وهي سيارة 21C الخارقة بقوة 1233 حصان، وستظهر لأول مرة في المملكة المتحدة في مهرجان Goodwood للسرعة في يونيو المقبل.

تعتبر Czinger 21C سيارة رياضية بمجموعة نقل حركة هايبرد تم تطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد بواسطة شركة تصنيع السيارات الأمريكية Czinger Vehicles. بدأ التصنيع العام الماضي، وبحجم إنتاجية لا يتجاوز الـ 80 وحدة والتسليم بدءًا من الربع الأول من عام 2023.

وفقا لموقع "أوتو كار"، المتخصص في السيارات والنقل، يأتي هذا الكشف في الوقت الذي عينت فيه Czinger وكيل السيارات HR Owen ليكون بائع التجزئة الحصري لها داخل في المملكة المتحدة لبيع سيارات Czinger 21C ونماذج أخرى قادمة من العلامة التجارية الأمريكية، مع بدء عمليات التسليم للعملاء في عام 2023.

سيكون ظهور سيارة 21C في مهرجان جود وود هو ثاني ظهور علني لها بعد أن شاركت قبل ذلك في سباق لاغونا سيكا بولاية كاليفورنيا واستطاعت أن تحقق على الحلبة أرقاما قياسية في التسارع وبهامش كبير عن باقي المتسابقين.

Czinger 21C

ولمن لا يعرف سباق لاغونا سيكا، هي حلبة سباقات تقع بالقرب من ساليناس، كاليفورنيا بنيت في سنة 1957 ، تقام فعالياتها في الولايات المتحدة خلالها تتسابق السيارات وهناك سباق أيضا للدراجات النارية، مضمار السباق هو بطول 2,238 ميل (3,602 كم)، مع تغيير ارتفاع بمقدار 180 قدم (55 م). اسم لاغونا سيكا هو إسباني ويعني "البحيرة الجافة" لأن موقع السباق كان في الأصل بحيرة لكنها جفت.

Czinger 21C

قاد سيارة Czinger 21C الخارقة في سباق لاغونا سيكا المتسابق المخضرم جويل ميلار حول مسار بطول 2.24 ميل ليحقق لفة قياسية في دقيقة واحدة و 25.44 ثانية ، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 1 دقيقة و 27.62 ثانية الذي سجلته مكلارين سينا في عام 2019. وصف المتسابق التجربة مع سيارة Czinger 21C بأنها خلقت ظروف "مثالية" واستخدمت السيارة إطارات "ميشلان بايلوت سبورت Cup 2R القانونية للطرق.