الزراعة: انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة خلال شهر رمضان

قال الدكتور علاء البحراوى أخصائي البساتين بإدارة الخضر بوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار نقل الخضروات وعدم الرقابة على الأسواق سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، موضحا أن دور وزارة الزراعة يقتصر على توفير المحاصيل بالأسواق وتوفير الأمن الغذائي.

وأضاف البحراوي، لـ "صدى البلد"، إنه يتوقع انخفاض قادم فى أسعار الخضروات والفاكهة خلال شهر رمضان ، معلقا: "مفيش حاجة بتغلى فى رمضان إلا الكرنب والباذنجان" .





وأضاف أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق يرجع إلي سببين، إما قلة المساحة المزروعة من الخضروات والفاكهة، لعزوف المزارعين عن زراعة الصنف أو انتشار مرض أو حشرة بين المحاصيل ليس لها علاج فى مصر، وهذا مالايحدث خلال الفترة الحالية.



وأكد "أخصائي البساتين بإدارة الخضر بوزارة الزراعة"، أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة المتواجدة فى مصر حاليا مفتعل، وبالتالى سلسلة الوسطاء تلتهم كل أرباح الفلاحين فمثلا: "البطاطس سعرها بـ 5 جنيه والمزارع يبيعها فى الحقل بـ 2 جنيه فقط".



وناشد جميع المسئولين بضرورة الرقابة على الأسواق حتى لاتتسنى الفرصة للتجار من أجل احتكار أقوات المصريين أو التلاعب بالأسعار خاصة مع اقبال المواطنين على الشراء فى شهر رمضان الكريم

مفيش منتج ناقص

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة للتجارة، إن الدولة تعمل على إتاحة السلع والخضروات في كافة المنافذ والمعارض، متابعا: أطالب المواطنين بعد التكالب.

وأضاف “حاتم نجيب” أنهلا يوجد أي نقص في الخضروات ولا داعي للتخزين، متابعا:" بقول للناس متقلقش وفي سلع وخضروات للجميع..ومفيش منتج ناقص".