عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة خلال شهر رمضان

الخضروات
الخضروات

قال الدكتور علاء البحراوى أخصائي البساتين بإدارة الخضر بوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار نقل الخضروات وعدم الرقابة على الأسواق سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، موضحا أن دور وزارة الزراعة يقتصر على توفير المحاصيل بالأسواق وتوفير الأمن الغذائي.

وأضاف البحراوي، لـ "صدى البلد"، إنه يتوقع انخفاض قادم فى أسعار الخضروات والفاكهة  خلال شهر رمضان ، معلقا: "مفيش حاجة بتغلى فى رمضان إلا الكرنب والباذنجان" . 

 

txt

رئيس شعبة الخضروات والفاكهة للمواطنين: مفيش منتج ناقص

txt

انخفاض أسعار الخضروات وارتفاع الفاكهة في الأسواق..فيديو


 

وأضاف  أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق يرجع إلي سببين، إما قلة المساحة المزروعة من الخضروات والفاكهة، لعزوف المزارعين عن زراعة الصنف أو انتشار مرض أو حشرة بين المحاصيل ليس لها علاج فى مصر، وهذا مالايحدث خلال الفترة الحالية. 
 

وأكد "أخصائي البساتين بإدارة الخضر بوزارة الزراعة"، أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة المتواجدة فى مصر حاليا مفتعل، وبالتالى سلسلة الوسطاء تلتهم كل أرباح الفلاحين فمثلا: "البطاطس سعرها بـ 5 جنيه والمزارع يبيعها فى الحقل بـ 2 جنيه فقط". 

 
وناشد جميع المسئولين بضرورة الرقابة على الأسواق حتى لاتتسنى الفرصة للتجار من أجل احتكار أقوات المصريين أو التلاعب بالأسعار خاصة مع اقبال المواطنين على الشراء فى شهر رمضان الكريم 

مفيش منتج ناقص

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة للتجارة، إن الدولة تعمل على إتاحة السلع والخضروات في كافة المنافذ والمعارض، متابعا: أطالب المواطنين بعد التكالب.

 

وأضاف “حاتم نجيب” أنهلا يوجد أي نقص في الخضروات ولا داعي للتخزين، متابعا:" بقول للناس متقلقش وفي سلع وخضروات للجميع..ومفيش منتج ناقص".

الزراعة الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات الخضراوات شهر رمضان الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

"الصحة" تطلق 45 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من شهر رمضان

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

ترشيحاتنا

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

انفوجراف.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات خلال شهر رمضان

لوتس تطرح "إليتري" بقوة 900 حصان خلال عامين

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالقليوبية

التنمية المحلية : فتح المحلات والمطاعم والمقاهي حتى 2 صباحا فى رمضان

إقرار 24 قانونا.. كشف حساب مجلس النواب خلال 3 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

فيديو

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ