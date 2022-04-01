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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وساجرادا والقنوات الناقلة

الزمالك ضد ساجرادا
الزمالك ضد ساجرادا

يستضيف فريق الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الزمالك وساجرادا في تمام السادسة مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس “الأرضية”، وقناة بي إن سبورتس 3.

الزمالك ضد ساجرادا:

وتعد مباراة اليوم بمثابة “تحصيل حاصل”، حيث ودع الزمالك وساجرادا الأنجولي البطولة “رسميا” قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

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وفشل الزمالك في تحقيق أي فوز في دور المجموعات هذا الموسم، حيث تعادل في 3 مواجهات أمام بترو أتلتيكو ذهابا وإيابا ( 2 - 2 و 0 -0)، وتعادل مع ساجرادا “سلبيا”، كما خسر مباراتي الوداد (1 - 3 و 0 - 1).

ويستهدف الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدوا فيريرا تحقيق الفوز في مباراة اليوم اليوم أو التعادل على أقل تقدير، لتجنب التراجع للمركزالأخير.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.
خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد - محمد أشرف" روقا" - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيف جعفر - سيد محمد عبد الله - أيمن حفني - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - رزاق سيسيه.

ترتيب مجموعة الزمالك :
1- الوداد المغربي : 12 نقطة

2- بترو أتلتيكو الانجولي : 11 نقطة

3- الزمالك : 3 نقاط

4- ساجرادا : نقطة

الزمالك ساجرادا دوري ابطال افريقيا موعد مباراة الزمالك وساجرادا الزمالك ضد ساجرادا

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