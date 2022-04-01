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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: نرى من الجانب الأوكراني تفهما أكبر للوضع بخصوص القرم ودونباس

لافروف: نرى من الجانب
لافروف: نرى من الجانب الأوكراني تفهما أكبر للوضع بخصوص القرم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن إحراز تقدم في المفاوضات المتواصلة مع أوكرانيا بشأن مسألتي شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس وتخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو.

 

وقال لافروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الهندية نيودلهي: "أما بخصوص المفاوضات الروسية الأوكرانية فليس هناك أي خطط مطروحة نهائيا، وينبغي أن تتواصل".

 

وأوضح الوزير أنه يجب أولا إتمام صياغة الاتفاقات المبدئية التي تم التوصل إليها في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها إسطنبول الثلاثاء الماضي.

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وتابع: "نحضر ردنا، وأحرِز هناك تقدم، بالدرجة الأولى فيما يخص اعتراف أوكرانيا بأنها لا تستطيع أن تصبح عضوا في أي تكتلات عسكرية والبحث عن فرصة ضمن حلف شمال الأطلسي، وبشأن وضعها غير النووي والحيادي خارج التكتلات، وهذا ما يعتبر الآن ضرورة مطلقة".

 

وأضاف: "كما رأينا إدراكا أكبر بكثير لأمر واقع آخر، وأقصد بذلك الوضع حول القرم وفي دونباس".

وأكد لافروف أن العمل جار على تحضير اتصالات جديدة بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، متعهدا بالإعلان عنها لاحقا.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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