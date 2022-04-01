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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سالب واحد والدرع في خامس أيام المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بأسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، والذى تنفذه الإدارة العامة للمسرح بالإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، على مسرح قصر ثقافة أسيوط.

شارك قصر ثقافة المنيا بعرضين مسرحيين، الأول بعنوان "سالب واحد" اخراج محمد عجيزي، تأليف محمد عادل،  موسيقي محمود ربيع، استعراضات سيمون ايمن، بطولة ديفيد عادل، ميري جرجس، أدهم عاكف، مينا ميمي، عمرو عشري، محمد سمير الكردي، محمود ياسين،  ويناقش العرض قضية مولد طفل معاق وكيف ينظر اليه المجتمع وكيف يتعامل معه الاب والام و معاناتهم فى التواصل والتعامل معه.  

العرض المسرحى الثانى "الدرع" لفرقة نادى مسرح قصر ثقافة المنيا فكرة وإخراج محمود محمد حنفى، ابطال الملحمة "النسر والشجرة، والثعبان، الحمامة"، إضاءة عمرو مصطفى، موسيقى أحمد عصام، ديكور د.أيه محمد عبد الفتاح، ويدور العمل حول كيفية محاربة الإرهاب والتصدى له وحمايته بكل قوة وعزم .

جاءت العروض بحضور لجنة التحكيم المكونة من الأديب المسرحي أحمد أبو خنيجر، الفنان أمين مرعى، المخرج خالد أبو ضيف، محمد عزت عضو رقابي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح سالب واحد العرض المسرحى الثانى الدرع

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