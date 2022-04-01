جامعة حلوان في أسبوع.. طلاب هندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي يحصدون مراكز متقدمة فى أول هاكثون على مستوى الجمهورية… تكريم المتميزين في محو الأمية.. تميز مشاريع الابتكارات بالمهرجان العلمي للكليات

كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية عن مبادرة حياة كريمة

جامعة حلوان تنظم المهرجان العلمي لكليات الجامعة

طلاب هندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي يحصدون مراكز متقدمة فى أول هاكثون على مستوى الجمهورية

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

يستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

حصل طلاب جامعة حلوان وهم فريق WRL Pixels من كلية الهندسة بحلوان علي جائزة احسن استخدام لتكنولوجيا تحديد الاماكن لمتتبع المسار من شركة ELSEWEDY DIGITAL والمركز الثاني في مجال المباني الذكية Smart Buildings كما حصل فريق educAtoR من طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي علي المركز الأول في مجال المدارس والجامعات الذكية Smart School/University، وذلك بعد المنافسه مع أكثر من ٤٧٠ فريق بالمسارات المختلفه من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة والاهلية بالهاكاثون الاول فى مجال المدن الذكية - نحو عاصمة ادارية جديدة ذكية بجامعة بنها والذي أقيم تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة أمازون و ELSEWEDY DIGITAL.

ويشارك طلاب جامعة حلوان تحت رعاية وبدعم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، ويشرف على الطلاب مسئولي النشاط العلمي بالادارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بقيادة الأستاذ مدحت علام مدير الادارة.

وتكون فكرة إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية بهدف تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرمجية التي تساهم في تحسين مستوى المدن، كذلك الحرص على المساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر.

ويشهد تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاهلية للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل / المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس / الجامعات الذكية.

عقدت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان فعاليات ندوة تعريفية عن مبادرة حياة كريمة، والتي تقام تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل عبد الله عميدة الكلية.

حاضر في الندوة من مؤسسة صناع الخير مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، و حسن مصطفى مؤسس ورئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية للتنمية المستدامة



ناقشت الندوة تجارب المبادرة للمشروعات الصغيرة حيث تم عرض الحرف اليدوية والتراثية وامثلة لذلك مصنع السجاد اليدوي من مصانع قرية دار السلام بالفيوم، وكذلك الحرف اليدوية والتراثية من قرى النوبة بأسوان، وأن الهدف من المعرض هو المشاركة المجتمعية وإبراز روح العمل التطوعي والتنموي من كل الجهات لخدمة المواطن.

وقد أوضحت الندوة أنه فور إطلاق الرئيس لمبادرة حياة كريمة تحركت كل أجهزة الدولة فى اتجاه تنفيذ تلك المبادرة لتحقيق أهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا فى كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، وشرحت الندوة أهداف المبادرة والتى تتمثل فى خدمة قرى ريف مصر وتقديم الخدمات الصحية والزراعية والبيئية للريف المصرى وخاصة القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية على أعلى مستوى من الجودة .

جدير بالذكر ان مرتكزات المبادرة تتمثل فى تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، بالإضافة إلي أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، بجانب توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

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كرم مجلس جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الطلاب المتميزين الذين حققوا أعلى الإنجازات في المشروع القومي لمحو الأمية من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار وفقا للبروتوكول المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار

تم التكريم بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، وحضور أعضاء المجلس من السادة عمداء الكليات .



حيث تم تكريم الطلاب والطالبات الذين نجحوا في تحرير أكبر عدد من المواطنين من الأمية في ضوء التقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار بهدف تشجيع الطلاب وتحفيز أقرانهم لتحقيق أعلى الإنجازات للمساهمة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030 .

وقد جاء تكريم كلا من الطلاب على النحو التالي الطالبة رحاب عبد الصمد محمد عدد 27 مواطن، الطالبة أسماء صلاح رياض عدد 23 مواطن، الطالبة اسراء محمد أحمد عدد 20 مواطن، الطالبة ندا سيف الدين صلاح عدد 17 مواطن، الطالبة غادة رجب محمد عدد 15 مواطن، الطالبة شيماء أحمد عبده عدد 12 مواطن، الطالبة أميرة خالد فرج عدد 12 مواطن، الطالبة شيماء حسين عبد الله عدد 11 مواطن، الطالبة أمل كامل سيد عدد 11 مواطن، الطالبة دعاء محمد محمد عدد 11 مواطن، الطالب عبد الرحمن أحمد عدد 10 مواطنين، الطالبة دعاء عبد الحكيم عبد المعبود عدد 10 مواطنين، الطالبة ناريمان مشهور محمد عدد 10 مواطنين.



نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان المهرجان العلمي للكليات، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و مدحت علام مدير الإدارة.

وجاء المهرجان بهدف تنشيط دور النشاط العلمي برعاية شباب الكليات لطلاب الكلية وتعريفهم بأهمية النشاط ، من خلال تنظيم يوم علمي خاص بكل كلية يحتوي على معرض علمي بساحة الكلية يحتوي على الأعمال والابتكارات ومشاريع الابتكارات في المجال الهندسي والطبي والزراعة والفضاء والطاقة البديلة والمتجددة والمشروعات الصغيرة، بجانب عرض مشاريع صغيرة وصناعات يدوية وإعادة تدوير بالكليات الأدبية، كما تقوم كل كلية بعمل ندوة علمية ومسابقة دوري معلومات علمية وتقديم أبحاث علمية وقصص خيال علمى و عمل مجلة حائط و اسكتش فني محتواه علمي توعية الناس بالتلوث أو العدوى أو السلوكيات الخاطئة .