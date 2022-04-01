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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة 6 أيام.. تحويلات مرورية لتوسعة الطريق الدائري

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية والبدء فى تركيب الكمر الخرسانى بجسم الطريق الدائرى فى الإتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى وخط السكة الحديد، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لشارع ربيع الجيزى عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه ميدان المنيب فقط.

وذلك لمدة (6 أيام ) إبتداءً من الساعة 12 صباح غد السبت وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

- حركة سير المركبات بشارع ربيع الجيزى القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير إتجاه ميدان المنيب تقوم بالدخول قبل منطقة الغلق بالإتجاه الآخر عن طريق فتحة دوران مستحدثة بالجزيرة الوسطى وذلك بعد تحويل الإتجاه الآخر (القادم من ميدان المنيب) إلى إتجاهين وإستكمال السير بالتحويلة لمسافة (120 متر) ثم العودة للطريق الأصلى إتجاه ميدان المنيب عن طريق فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور الجيزة كثافات مرورية حركة المرور تطوير وتوسعة الطريق الدائرى طريق الأوتوستراد

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