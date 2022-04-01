التموين: إلغاء إجازات المفتشين في المديريات.. وحملات رقابية صباحا ومساء

وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي المديريات التابعة في جميع المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك وإلغاء أجازات مفتشي التموين خلال عيد الفطر المبارك كما هو المتبع لإحكام الرقابة على المخابز ومنافذ والأسواق.

قال محيي إسماعيل، مدير عام الرقابة المركزية بمديرية تموين الجيزة، إن مديريات التموين والتجارة الداخلية في جميع محافظات الجمهورية تقوم بحملات تفتيش على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وكذلك الأسواق من خلال حملتين على مدار اليوم صباحا ومساء.

وأكد إسماعيل لـ صدى البلد أنه يت تكثيف الحملات الراقبية خلال المواسم لمرقبة الأسواق والتأكد من استقرارها في ظل الزيادة على الطلب والاستهلاك.. لافتا إلى أنه تم تحديد مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان من الساعة 8ص حتى 5 مساء واستثمناء بعض المخابز للعمل من 8ص حتى 9م وفقا للكثافة السكانية والزيادة على الطلب.. مضيفا أن منافذ طرح السلع التموينية تعمل من الساعة 8ص وحتى 9م يوميا.

وأوضح أنه يتم التوجيه دوريا بإلغاء أجازات مفتشي التموين خلال عيد الفطر المبارك واستمرار الحملات في جميع الأيام صباحا ومساء لضمان استقرار الأسواق وحصول المواطن على حقوقه في الدعم وكذلك الجودة المناسبة والتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو الجودة.

وتابع إسماعيل أن وزارة التموين تخصص الخط الساخن 19588 الخاص بجهاز حماية المستهلك لتلقي الشكاوى والتنسيق مع الجهات المعينة بشأن الشكوى لحلها مطالبا المواطنين بالتواصل مع حماية المستهلك أو الرقابة المركزي بمديريات التموين التابعة للمحافظة لتسجيل أي شكوى متعلقة بالمخابز أو السلع أو الأسعار.

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر أبريل اليوم الجمعة، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات الدعم المقررة على بطاقات التموين من خلال 40 ألف منفذ تمويني تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية هي: البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لشركات الجملة.

ويستعرض صدى البلد قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10,5 جنيها

2- أرز معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيها

3- عدس مجروش 500 جرام بسعر 11.00 جنيها

4- فول مغبة 500 جرام بسعر 7.50

5- مسلی صناعی 800 جرام بسعر 24.00

6- شای ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيها .

7- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيها

8- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 6 جنيها

9- جبنة تتراباك 500 جم 11 جنيها

10- مسحوق اتوماتيك 1كجم 17.50 جنيها

11- مسحوق عادي يدوي 800جم جنيها 10.50

12- صابون غسيل 125 جم 2.25 جنيها

13- صابون تواليت 125جم 5.50 جنيها

14- البن جاف 125 جم 17 جنيها

15- خل 5% 900 ملی بسعر 4.25 جنيها

16- زیت خليط 1 لتر 25.00 جنيها

17- زیت خليط 0.8 لتر20.00 جنيها

18- مكرونة 800 جرام 8 جنيها

19- مكرونة 400 جرام4.00 جنيها

20- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.00 جنيها

21- بار حلاوه طحينية ساده 40 جم بسعر 2.00 جنيها

22- کیس سايل غسيل أواني 80 جم 2.00 جنيها

23- بسكويت يويوز ساده 1.00 جنيها

24- بسكويت يويوز ويفر أنواع 2.00جنيها

25- بسكويت تومور و أنواع 3.00 جنيها

26- بسكويت بوو أنواع 3.00 جنيها

27- مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيهات